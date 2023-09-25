«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак Валерий Газзаев премьер-лига Россия Валерий Карпин Унаи Эмери Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался об отношении Артема Дзюбы к Сергею Семаку.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«К сожалению, после матча «Зенит» – «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.

Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ.

Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал бывший главный тренер ЦСКА. 

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51 комментарий

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Руслан Узденов
Здесь даже пёс факты прогавкал.
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Vićtor Diaź
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Предлагаю передать Дзюбу на перевоспитание сыну Кадырова, видно же у пацана талант
Талант бить беззащитного человека зная, что ничего за это не будет.
Просто шавки. Ещё и вся родня высказалась за.
Понятие чести у них отсутствует

Извините. Крик души
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Новый тренер ФК Спартак
Предлагаю передать Дзюбу на перевоспитание сыну Кадырова, видно же у пацана талант
+80
-14
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Отец Абду
"Виноваты все, кроме меня"
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Vladvenk
А чё Дзюбе на себя обижаться? Проделал путь от мелкого карманника до национального героя, практически превзошел своего кумира Дедпула. После этого системы ценностей у него уже не существует.
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Vitto
Газзаев для него пес...
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Анатолий Magicbrain
И по традиции относительно любого комментария расхитителя бюджета Алании: Who Let the Dogs Out?)
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Андрей Зборовский
Артем обиженный
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Газзаев - пёс, Эмери - тренеришка, Слуцкий - бегемот, Валера - пудель, Семак - бледновеганец. Артём Д. (с)
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mean machine/
Просто Дзюба дебил. Все просто.
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KozlikX
Ответ Vićtor Diaź
Талант бить беззащитного человека зная, что ничего за это не будет. Просто шавки. Ещё и вся родня высказалась за. Понятие чести у них отсутствует Извините. Крик души
это у них в ДНК
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Barsa! bolshe chem klub
Сначала виноваты нянечки и ясли.
Потом — воспитатели и детский сад.
Затем — семья и школа.
Следом виноваты тренари и партнеры. Дальше — 18 летний дибил...

А сам по себе, ни в чем никогда не виноват!

да... больше всех виновата виртуальная любовница. Эта она сдала с потрахами
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Андрей-ДК
они сами разберутся, ты деньги ищи, что так бесследно пропали. ищи сказал!
Андрей деньги не пахнут ... ну включи ты немного логику
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Роман
Язык собачьих фактов
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Андрей-ДК
Ответ Стюардесс по имени Жанн
Андрей деньги не пахнут ... ну включи ты немного логику
а ведь правда! плюс держи
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Spaten
И накопал земли задними лапами))
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Владимир Осипов
Дзюба такой: кто такой Газаев?
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Hitgoe Himgob
Ответ Руслан Узденов
Здесь даже пёс факты прогавкал.
Сам Газзаев был таким же футболистом. У него всегда все вокруг были виноваты кроме него, тренеры, партнеры, болелы, руководители.
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Ира15577
Почему Дзюба должен на себя обижаться? Живет как считает нужным. Все время на позитиве. Не надо придираться к каждому его слову!
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Циник Петербургский
"А я согласен с Арамисом..." ((с)А.Дюма)
В смысле, я согласен с Газзаевым в данном вопросе.
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two_moons
Так он и так обижен.
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Мыкола
У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... и я пёс))
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Анатолий Дегтярёв
Ответ Анатолий Magicbrain
И по традиции относительно любого комментария расхитителя бюджета Алании: Who Let the Dogs Out?)
Взоржал))
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Циник Петербургский
Ответ Mixet.spb
Я думаю, что дзюба( именно с маленькой буквы) совсем не заслуживает слов, как хороших, так и плохих. Оставьте мужика в покое, ему самое место в яме, которую оно так усердно себе роет годами!
С одной стороны, да, забвение - действительно лучшее, что может сделать публика с таким человеком, как Дзюба. С другой стороны, такой яркий пример неблагодарности и недалекости не должен пропадать впустую ;)
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Халид Бин Валид
Валерий Георгиевич так усердно вилял хвостом, что даже забыл какой вопрос хотел задать.
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