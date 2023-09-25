Валерий Газзаев высказался об отношении Артема Дзюбы к Сергею Семаку.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий , ранее игравший в «Зените» под руководством , отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«К сожалению, после матча « » – « » на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.

Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал .

Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.

У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.

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