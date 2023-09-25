«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде
Валерий Газзаев высказался об отношении Артема Дзюбы к Сергею Семаку.
«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ. После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».
«К сожалению, после матча «Зенит» – «Локомотив» на первый план вышла не тема качества футбола, а реплика форварда железнодорожников Дзюбы в адрес главного тренера питерцев.
Что значит: «А кто такой Семак»?! Я крайне возмущен фразой Дзюбы. Это просто недопустимо! Хотелось бы ему напомнить, что Семак – прекрасный в прошлом футболист, бронзовый призер чемпионата Европы-2008, капитан той сборной России. Он с тремя командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом» – становился чемпионом страны. В качестве тренера пять раз выигрывал РПЛ.
Между прочим, именно под руководством Семака Дзюба завоевал золотые медали национального первенства. Так ты ему должен быть благодарен, а почему-то затаил обиду и вот таким недальновидным способом сводишь счеты. Дзюба хотел этой фразой унизить Семака? Но что получилось? Показал себя каким-то недалеким человеком. Унизил сам себя! Пусть возьмет и изучит биографию Сергея Богданыча.
У Дзюбы почему-то все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина для него не существует, Семак – пустое место... Так не бывает! Должна же быть корпоративная этика. Не надо ставить себя выше остальных. Пусть Дзюба прежде всего обижается сам на себя», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
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Просто шавки. Ещё и вся родня высказалась за.
Понятие чести у них отсутствует
Извините. Крик души
Потом — воспитатели и детский сад.
Затем — семья и школа.
Следом виноваты тренари и партнеры. Дальше — 18 летний дибил...
А сам по себе, ни в чем никогда не виноват!
да... больше всех виновата виртуальная любовница. Эта она сдала с потрахами
В смысле, я согласен с Газзаевым в данном вопросе.