Вяльбе о ютуб-шоу Дзюбы: «Если он забьет 15 голов, у него будет гораздо больше болельщиков, чем после этого шоу. Не надо до дна опускаться»

Елена Вяльбе высказалась о деятельности Артема Дзюбы в качестве ведущего шоу.

В апреле Дзюба и Леонид Слуцкий стали ведущими ютуб-шоу о футболе «Ну, так нельзя, ###». Зрители критиковали их за большое количество нецензурной лексики в выпусках.

«Нужен ли такой способ пиара в спорте? Такими способами – нет, это все фигня.

Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть.

Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.