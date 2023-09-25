Вяльбе о ютуб-шоу Дзюбы: «Если он забьет 15 голов, у него будет гораздо больше болельщиков, чем после этого шоу. Не надо до дна опускаться»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Елена Вяльбе Р-Спорт Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о деятельности Артема Дзюбы в качестве ведущего шоу.

В апреле Дзюба и Леонид Слуцкий стали ведущими ютуб-шоу о футболе «Ну, так нельзя, ###». Зрители критиковали их за большое количество нецензурной лексики в выпусках.

«Нужен ли такой способ пиара в спорте? Такими способами – нет, это все фигня.

Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть.

Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России. 

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30 комментариев

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Петр Иванов
Ответ SoLS
Дзюба молодец, самый обсуждаемый игрок РПЛ, плохая реклама тоже реклама, ему скоро заканчивать с футболом а семью всё равно кормить, так что задел на будущее. Без работы не останется.
Дзюба, конечно, молодец. В том плане, что пробив дно еще находит клубы, которым плевать на репутацию. В отличии от Локомотива, Краснодар в случае с негативной репутацией Мамаева написал, что ребятам в академии не нужны примеры такого поведения. С чем я согласен. Не представляю, как можно заключать контракт с человеком, который не только публично дергает пипирку, но еще и матерится как слесарь, шутя при этом на уровне средней школы. Лично мне хватило пяти минут его шоу, где он доказывал Геничу, что тот целовался в Уткины в засос. И темы и сленг шоу для аудитории не обезображенной интеллектом. Хотя может это сейчас и требуется большей части населения.
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Сергей Жарковский
Матерился он нехило, теперь на дне, покрылся илом...
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Не буду оригинален, дно давно пробито.
+16
-5
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бацко нановша
У Дзюбы ресурс болельщиков исчерпан.
+4
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Артем Гладских
Дзюба , и Слуцкий много говорят плохих слов.
+3
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Петр Иванов
Дзюба, конечно, молодец. В том плане, что пробив дно еще находит клубы, которым плевать на репутацию. В отличии от Локомотива, Краснодар в случае с негативной репутацией Мамаева написал, что ребятам в академии не нужны примеры такого поведения. С чем я согласен. Не представляю, как можно заключать контракт с человеком, который не только публично дергает пипирку, но еще и матерится как слесарь, шутя при этом на уровне средней школы. Лично мне хватило пяти минут его шоу, где он доказывал Геничу, что тот целовался в Уткины в засос. И темы и сленг шоу для аудитории не обезображенной интеллектом. Хотя может это сейчас и требуется большей части населения.
Уверен , что у Дзюбы не будет прощального матча. Если это допустим, устроит Локо, будет глупо. Вот так вот, много забил, титулы есть, а не станет легендой не для какого клуба. Всеми порицаемый.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Ковид 07.10.52
Она специалист по интересу болельщиков или вциом начиталась...мало ей одного типа с матча, так теперь решила пообщаться и с таким существом...Я думал она достигла дна , обращая внимание на Губерниева, но тут она снизу постучалась с Дзюбой...Интересно, а с приличными людьми она общается...
Она с журналистом, а не с Дзюбой общается.))
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SoLS
Дзюба молодец, самый обсуждаемый игрок РПЛ, плохая реклама тоже реклама, ему скоро заканчивать с футболом а семью всё равно кормить, так что задел на будущее. Без работы не останется.
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Руслан1313
Дзюба понял что кривляться в ютубе приносит больше денег чем напрягаться и заниматься спортом тем более годы уже не те
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МТБ
Ну, он уже забивал 15 голов. И более забивал. И это ему не помогло.
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Никита Смолов
Ответ Сергей Жарковский
Матерился он нехило, теперь на дне, покрылся илом...
Не обижай ил)
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Алешка Терминатор
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Ответ Денис Т.
Че не на фронте, дед?
Меня туда не призывали
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Ковид 07.10.52
Ответ Алешка Терминатор
Для меня Дзюба - дно с 2015 года. А Слуцкий - с 2006 года. На спортсе я активно пишу с 2016 года, и всю дорогу _аргументированно_ рассказываю о своём отношении к двум указанным персонажам. Но местные дети начали прислушиваться ко мне только сейчас. Рассчитываю, что лет через 10 местные дети начнут осознавать что Путин - не такой уж и плохой президент, как они про него думают.
расскажите к какому нашему управителю после выхода из власти хорошо относились....только в день похорон...
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a2wai
Эх, Елена Валерьевна, как же вы не правы)
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Rosenbaum
Он много лет на дне, так что опускаться невозможно.
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Ярик01
Вяльбе что типа футболом не интересуется, рассказывает о шоу Дзюбы )
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Vićtor Diaź
Для адекватных людей дзюба уже давно на дне. Но с невероятным упорством он это дно пробивает каждый раз всё глубже
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