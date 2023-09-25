Вяльбе о ютуб-шоу Дзюбы: «Если он забьет 15 голов, у него будет гораздо больше болельщиков, чем после этого шоу. Не надо до дна опускаться»
Елена Вяльбе высказалась о деятельности Артема Дзюбы в качестве ведущего шоу.
В апреле Дзюба и Леонид Слуцкий стали ведущими ютуб-шоу о футболе «Ну, так нельзя, ###». Зрители критиковали их за большое количество нецензурной лексики в выпусках.
«Нужен ли такой способ пиара в спорте? Такими способами – нет, это все фигня.
Если Дзюба забьет за чемпионат 15 голов, то у него будет гораздо больше болельщиков, нежели чем после этого шоу. Тем более у него дети есть.
Нафиг это вообще надо? Не надо до дна опускаться, это уже дно», – сказала глава Федерации лыжных гонок России.
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