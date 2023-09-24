МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграет против «Орландо Сити»
«Интер Майами» сыграет против «Орландо Сити» в регулярном чемпионате МЛС.
Лионель Месси и Жорди Альба не примут участие в матче из-за травм. В матче предыдущего тура против «Торонто» они были заменены в 1-м тайме.
- Дата проведения
- 25 сентября, 02.30, «Orlando City Stadium»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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