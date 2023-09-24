МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграет против «Орландо Сити»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Жорди Альба Орландо Сити Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграет против «Орландо Сити» в регулярном чемпионате МЛС.

Лионель Месси и Жорди Альба не примут участие в матче из-за травм. В матче предыдущего тура против «Торонто» они были заменены в 1-м тайме.

Орландо Сити – Интер Майами
Дата проведения
25 сентября, 02.30, «Orlando City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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6 комментариев

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Zed_patriot
Ответ А. Мостовой
Понял что пенальти в этой игре не светит
Мостовой фан Месси, ты какой-то фейковый Мостовой
+6
-3
+3
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Комил Мирзаев
жаль легендарный игрок история футбол не играет!!!
+3
-2
+1
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Zed_patriot
жаль чемпион мира не сыграет... В погоню за 9 местом!
+2
-2
0
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AnMe
Бускетс тоже не играет. Барселонского трио не будет сегодня.
0
0
0
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