МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграет против «Орландо Сити»

«Интер Майами» сыграет против «Орландо Сити» в регулярном чемпионате МЛС.

и не примут участие в матче из-за травм. В матче предыдущего тура против «Торонто» они были заменены в 1-м тайме.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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