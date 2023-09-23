Хавбек «Интер Майами» Кремаски о Месси: «Он полностью все изменил, многие сейчас смотрят МЛС из-за одного игрока. Опыт Лео, Альбы, Бускетса помогает лиге расти»

Хавбек «Интер Майами» Бенха Кремаски высказался о приходе Лионеля Месси в МЛС.

«Он полностью все изменил, многие люди сейчас смотрят только из-за одного игрока. Все изменилось, в том числе благодаря Жорди [ ], и [Мартино], у них есть опыт, который в конечном итоге помогает нам расти как команде, а также помогает расти лиге.

Невероятно, что в первые годы моей профессиональной деятельности я могу быть частью происходящего. Приятно иметь таких коллег, и я уверен, что мы продолжим расти. Но очевидно, что мы должны продолжать работать», – сказал в подкасте The American Dream.

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