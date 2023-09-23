Хавбек «Интер Майами» Кремаски о Месси: «Он полностью все изменил, многие сейчас смотрят МЛС из-за одного игрока. Опыт Лео, Альбы, Бускетса помогает лиге расти»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Жорди Альба Интер Майами Бенха Кремаски Футбол

Хавбек «Интер Майами» Бенха Кремаски высказался о приходе Лионеля Месси в МЛС.

«Он полностью все изменил, многие люди сейчас смотрят МЛС только из-за одного игрока. Все изменилось, в том числе благодаря Жорди [Альбе], Бускетсу и Херардо [Мартино], у них есть опыт, который в конечном итоге помогает нам расти как команде, а также помогает расти лиге.

Невероятно, что в первые годы моей профессиональной деятельности я могу быть частью происходящего. Приятно иметь таких коллег, и я уверен, что мы продолжим расти. Но очевидно, что мы должны продолжать работать», – сказал Кремаски в подкасте The American Dream.

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11 комментариев

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Cearvm
Повезло парню, начало карьеры как сыр в масле, такие мастера вокруг)
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Дзмітрый Фарботка
если возьмут кубок Америки и попадут в плей офф МЛС, это будет фантастический результат
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yrok77
Ответ Zed_patriot
но сейчас придут верблюды и будут защищать вахабит-лигу 😂😂
Не знаю кто там чего защищать будет, мне лично плевать на лиги МЛС и СА.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Дзмітрый Фарботка
если возьмут кубок Америки и попадут в плей офф МЛС, это будет фантастический результат
Емли не ошибаюсь, то там восточная конференция и западная. Потом они выходят в плей-офф МЛС и там разыгрывают чемпионство
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