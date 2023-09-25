Шалимов о словах Дзюбы про Семака: «Артем – взрослый мужик, ведет себя так, как считает нужным. Вопрос в том, специально он это делает или нет»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Матч ТВ Футбол

Игорь Шалимов высказался о поведении Артема Дзюбы в отношении Сергея Семака.

После матча 9-го тура Мир РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, Дзюба, выступавший ранее за питерский клуб под руководством Семака, не пожал ему руку, ответил на вопрос журналистов о примирении с тренером, вопросом: «А кто это?».

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.

Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.

«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде

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20 комментариев

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bevooch
Интересно будет посмотреть на игрочишку лет через 10-20. Думаю, Мостовой ещё адекватным экспертом покажется.
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Oleg Olegov
Ответ bevooch
Интересно будет посмотреть на игрочишку лет через 10-20. Думаю, Мостовой ещё адекватным экспертом покажется.
Через 10-20 лет у Мостового будет 10-20 титулов ЛЧ, поэтому их даже сравнивать никто не будет.
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Beast
не удивлюсь, если выяснится, что то самое видео он сам и выложил
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Spartakus1984
Дело в том что дзюба взрослый-с мозгами подростка
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Johnie
Один раз - случайность, второй - совпадение, третий - закономерность.
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Lol Ko
Обиженка он какой-то. Вообще не похоже на поведение взрослого мужика.
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veloriksha
Артем просто тупой и страдает нарциссцизмом
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loko84st
Ответ владимир семенов
Это его дети объясняли в школе одноклассникам,как их папка онаном стал в таком возрасте
Ты как будто не строчишь
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mahurat
Ответ Циник Петербургский
Соловей не может не петь. Дзюба не может не ###деть... *"* - Откройте буквы Г, У и Н... - Есть такие буквы в этом слове
Ну, из букв А, П, О, Ж слово "вечность" сложно сложить.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Oleg Olegov
Через 10-20 лет у Мостового будет 10-20 титулов ЛЧ, поэтому их даже сравнивать никто не будет.
Так 10-20 титулов в Фифе, а у Дзюбы свой банк спермы.
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6tspey7tb5
Ответ Oleg Olegov
Через 10-20 лет у Мостового будет 10-20 титулов ЛЧ, поэтому их даже сравнивать никто не будет.
И забыл добавить Мостовой будет главным тренером в игре против зла. Как в рекламе пепси.
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NOOhr
Каждый др…т, как хочет)))
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Crosby84
Шалимов сам себе противоречит.
Изначально рассказывает про взрослого мужика, а потом - нелепый вопрос ’про специально или нет?’

Ну раз Дзюба так поступает - значит осознанно.
Взрослому мужику виднее в данной ситуации
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Mohnatiy
Взрослый мужик ведёт себя как ни разу не взрослый мужик. Ну, бывает... 🤷🏻‍♂️
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mahurat
Ответ veloriksha
Артем просто тупой и страдает нарциссцизмом
А потом будет говорить, что ищет дополнительную мотивацию.
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Karel
Ответ Crosby84
Шалимов сам себе противоречит. Изначально рассказывает про взрослого мужика, а потом - нелепый вопрос ’про специально или нет?’ Ну раз Дзюба так поступает - значит осознанно. Взрослому мужику виднее в данной ситуации
Ты сам вопрос жарналиста-то слышал? Он же шепелявит и букву С не выговаривает.. Поди пойми сразу такого.
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