Шалимов о словах Дзюбы про Семака: «Артем – взрослый мужик, ведет себя так, как считает нужным. Вопрос в том, специально он это делает или нет»
Игорь Шалимов высказался о поведении Артема Дзюбы в отношении Сергея Семака.
После матча 9-го тура Мир РПЛ, в котором «Локомотив» обыграл «Зенит» со счетом 2:1, Дзюба, выступавший ранее за питерский клуб под руководством Семака, не пожал ему руку, ответил на вопрос журналистов о примирении с тренером, вопросом: «А кто это?».
«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.
Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет», – сказал бывший тренер клубов Мир РПЛ.
«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде
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Изначально рассказывает про взрослого мужика, а потом - нелепый вопрос ’про специально или нет?’
Ну раз Дзюба так поступает - значит осознанно.
Взрослому мужику виднее в данной ситуации