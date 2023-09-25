Шалимов о словах Дзюбы про Семака: «Артем – взрослый мужик, ведет себя так, как считает нужным. Вопрос в том, специально он это делает или нет»

Игорь Шалимов высказался о поведении Артема Дзюбы в отношении Сергея Семака.

После матча 9-го тура Мир РПЛ, в котором « » обыграл « » со счетом 2:1, Дзюба, выступавший ранее за питерский клуб под руководством , не пожал ему руку, ответил на вопрос журналистов о примирении с тренером, вопросом: «А кто это?».

«Это Дзюба. Он уже взрослый мужик и ведет себя так, как считает нужным.

Не думаю, что он обращает внимание на то, как его начинают учить жизни, что правильно сказал, что неправильно. Вопрос в том, специально он делает это или нет», – сказал бывший тренер клубов Мир .

«У Дзюбы все вокруг виноваты. Эмери – тренеришка, Карпина не существует, Семак – пустое место... Пусть Артем обижается на себя». Газзаев о форварде

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