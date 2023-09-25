Быстров о словах Дзюбы: «Артема это не красит, зная, что Семак – большой души человек. Они чемпионство брали – нужно оставаться человеком»

Теги Локомотив Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров считает, что Артема Дзюбу не красит отношение к Сергею Семаку.

«Локомотив» победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир РПЛ.

После матча нападающий Артем Дзюба, ранее игравший в «Зените» под руководством Сергея Семака, отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Это не смешно. Они много матчей вместе провели, чемпионство брали.

Нужно оставаться человеком. Зная, что Семак – большой души человек, то Артема это не красит», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров.

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16 комментариев

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schwein
Прикольно конечно, Володька учит Дзюбу морали. Это ж на какое дно Дзюба опустился.
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Evgeny Trifonov
на фоне Дзюбы, Володька кажется гигантом адекватности и здравого смысла. А это уже приговор Артёму
+17
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Дмитрий9779
Прав Володька.
+11
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Ебздрогыч
Дзюба выиграл все, стал лучшим бомбардиром сборной, клубного футбола, но нигде не стал своим, нигде его не любят. За свой мерзкий характер так и останется не великим бомбардиром, а игрочишкой
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Aleksey Yashin
Быстров, когда Дзюба подрезал его кошелек: Это не смешно
+5
-2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Много Дзюбы. С ним давно всё понятно.
+3
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Зизуха
"Деньги верни, ####" - добавил Володька
+3
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free_walker
Дзюба пробил дно
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MstAndreev
Быстров: "Я сам быдлан, но не до такой же степени!"
+2
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Смари Муха
Классика
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Кочевник56
Там промес опять чудит, а вы здесь володьку обсуждаете с артемкой
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Ковид 07.10.52
Ответ free_walker
Дзюба пробил дно
А там Семак с большой душой и Володька с маленькой...
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fussballer
Ответ Ковид 07.10.52
Семак - большой души человек...бросил родину...
СССР?
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