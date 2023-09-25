Быстров о словах Дзюбы: «Артема это не красит, зная, что Семак – большой души человек. Они чемпионство брали – нужно оставаться человеком»

Владимир Быстров считает, что Артема Дзюбу не красит отношение к Сергею Семаку.

« » победил «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура Мир .

После матча нападающий , ранее игравший в «Зените» под руководством , отвечая на вопрос о примирении с тренером, спросил: «А кто это?».

«Это не смешно. Они много матчей вместе провели, чемпионство брали.

Нужно оставаться человеком. Зная, что Семак – большой души человек, то Артема это не красит», – сказал бывший полузащитник « » Владимир Быстров.

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