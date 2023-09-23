Орельен Тчуамени: «Когда звонит «Реал», отказать сложно. Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел к нам, ведь лучшие должны играть за «Мадрид»
Орельен Тчуамени хотел бы видеть Килиана Мбаппе в футболке «Реала».
«Я обдумывал предложение «ПСЖ», это крупный европейский клуб, а всегда хочется, чтобы французские команды преуспевали. Но сложно ответить отказом, когда тебе звонит «Реал», честно говоря.
Я бы хотел, чтобы Мбаппе присоединился к нам. Лучшие футболисты мира должны играть за «Реал», и Килиан – один из них. Я хотел, чтобы он присоединился к нашему клубу, но, к сожалению, этого не произошло», – сказал хавбек мадридцев в эфире Canal+.
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