Орельен Тчуамени: «Когда звонит «Реал», отказать сложно. Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел к нам, ведь лучшие должны играть за «Мадрид»

Орельен Тчуамени хотел бы видеть Килиана Мбаппе в футболке «Реала».

«Я обдумывал предложение « », это крупный европейский клуб, а всегда хочется, чтобы французские команды преуспевали. Но сложно ответить отказом, когда тебе звонит « », честно говоря.

Я бы хотел, чтобы Мбаппе присоединился к нам. Лучшие футболисты мира должны играть за «Реал», и – один из них. Я хотел, чтобы он присоединился к нашему клубу, но, к сожалению, этого не произошло», – сказал хавбек мадридцев в эфире Canal+.

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