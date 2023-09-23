Орельен Тчуамени: «Когда звонит «Реал», отказать сложно. Я бы хотел, чтобы Мбаппе перешел к нам, ведь лучшие должны играть за «Мадрид»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Килиан Мбаппе Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени хотел бы видеть Килиана Мбаппе в футболке «Реала».

«Я обдумывал предложение «ПСЖ», это крупный европейский клуб, а всегда хочется, чтобы французские команды преуспевали. Но сложно ответить отказом, когда тебе звонит «Реал», честно говоря.

Я бы хотел, чтобы Мбаппе присоединился к нам. Лучшие футболисты мира должны играть за «Реал», и Килиан – один из них. Я хотел, чтобы он присоединился к нашему клубу, но, к сожалению, этого не произошло», – сказал хавбек мадридцев в эфире Canal+.

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9 комментариев

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Андрей Яременко
Когда платят шейхи - отказать тоже сложно ))
+9
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Данила Кириков
А лучшие то в курсе?Заявление,кстати,ни разу не ЧСВ
+6
-6
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Tristan...
Совсем недавно сам же говорил, что Реал больше не будет говорить о Мбаппе, но продолжает...)

https://www.sports.ru/amp/news/1115443211-orelen-tchuameni-mbappe-xotyat-podpisat-vse-komandy-mira-my-dovolny/
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eskerro
Так-то Сапогов завершил карьеру
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