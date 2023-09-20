Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами. Беременная девушка игрока написала: «Я снова разочарована, но мое внимание направлено на дочь»

Теги светская хроника Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами.

Футболист «Аль-Хилаля» отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

Неймар в Барселоне посетил один из ночных клубов.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболист был замечен в компании двух девушек, обнимавших его и танцевавших рядом с ним.

Девушка Неймара, Бруна Бьянкарди, которая ждет от него ребенка, сообщила, что знает об этой ситуации.

«Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована.

Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения», – написала девушка.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с девушкой составили список правил, соблюдение которых дает игроку право на измену.

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19 комментариев

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Ебздрогыч
Это были физиотерапевт и нутрициолог, чего сразу на парня напали!
+30
-3
+27
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факты про футбол
Ну условия который сама девушка назначила для Неймара в случае измены заключались в том что надо обязательно надеть презерватив при половом акте и не целоваться в губу, а там всего-то в компании с какими-то девушками.
+13
-1
+12
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Леван Мкртчян
Да не -- вранье. Если бы находились недопустимо близко,а тем более приобнимали, Неймар бы упал
+14
-5
+9
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NIK7478
Это были его телохранительницы.
+4
0
+4
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Франческо Тотти
коммерческие отношения, что ей беспокоиться, договор соблюдается.
+4
0
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Vinnipukh Vinni
Ответ Борис Энгельгардт
охраняют самое дорогое)
Одна - правую ногу, а другая - левую.
+3
0
+3
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Заяцволк
Эрмосо и Рапино всё же не удержались, и решили дать волю природным инстинктам
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Neclerque
Одна из причин, почему и он и Верратти поехали в сторону пустыни, Луис Энрике четко дал понять руководству клуба, что любители пофестивалить на выход
+1
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Александр Киричев
Ответ 113k
А чего у девок поцелуй более преступен, чем проникновение?)
зппп
+1
0
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Усатый КозлоБык ©
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gukmamop
Друзья Неймара такие: "Нас на бабу променял!"
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Dinamik1
Шо опять!
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Роман
Ответ Леван Мкртчян
Да не -- вранье. Если бы находились недопустимо близко,а тем более приобнимали, Неймар бы упал
Ближе к правде.
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Евгений Кирилюк
Ответ Леван Мкртчян
Да не -- вранье. Если бы находились недопустимо близко,а тем более приобнимали, Неймар бы упал
🤣🤣🤣
0
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113k
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ факты про футбол
Ну условия который сама девушка назначила для Неймара в случае измены заключались в том что надо обязательно надеть презерватив при половом акте и не целоваться в губу, а там всего-то в компании с какими-то девушками.
А чего у девок поцелуй более преступен, чем проникновение?)
+1
-1
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Борис Энгельгардт
Ответ NIK7478
Это были его телохранительницы.
охраняют самое дорогое)
0
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