Неймара заметили в ночном клубе с двумя женщинами.

Футболист «Аль-Хилаля» отправился в Испанию после матчей квалификации к ЧМ-2026 в составе сборной Бразилии.

Неймар в Барселоне посетил один из ночных клубов.

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором футболист был замечен в компании двух девушек, обнимавших его и танцевавших рядом с ним.

Девушка Неймара, Бруна Бьянкарди, которая ждет от него ребенка, сообщила, что знает об этой ситуации.

«Добрый день. Я осознаю, что произошло, и снова разочарована.

Но я на последнем этапе беременности, поэтому мое внимание и беспокойство направлены исключительно на мою дочь, и это все, о чем я буду думать в данный момент. Спасибо за добрые сообщения», – написала девушка.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с девушкой составили список правил, соблюдение которых дает игроку право на измену.

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