Неймар хочет вернуться в «Сантос» за год до ЧМ-2026. Форвард уже связался с клубом (Адемир Кинтино)

Теги Сантос высшая лига Бразилия Сборная Бразилии по футболу Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль ЧМ-2026 Футбол

Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии.

Бразильский нападающий перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хилаль» в летнее трансферное окно. Журналист Адемир Кинтино рассказал, что футболист хочет в будущем вернуться в «Сантос», чтобы готовиться к ЧМ-2026 в расположении этой команды. 

«Во время бесед с друзьями Неймара-старшего и Неймара я получил информацию о том, что они подписали не четырехлетний контракт с саудовцами, а однолетний, чтобы он мог вернуться [в «Сантос»] за год до чемпионата мира, как сделал Робиньо в 2010 году.

Неймар связался с «Сантосом» и попросил вернуться. У меня есть общие друзья с Неймаром, которых я не буду называть, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».

Неймар-старший и Неймар-младший сказали этим друзьям, что они не подписывали четырехлетний контракт с саудовцами, чтобы вернуться в «Сантос» за год до чемпионата мира», – сказал Кинтино.

Неймар – воспитанник «Сантоса», он находился в системе клуба с 2003 по 2013 год. В составе «Аль-Хилаля» он провел 3 матча и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь

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14 комментариев

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WhatZ
Ненадолго его хватило в Саудовской Аравии
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ WhatZ
Ненадолго его хватило в Саудовской Аравии
всмысле???
ЗА ГОД!!! читайте статью внимательно пожалуйста!

До 2025 го попилит за Аль-Хилаль, а за год до ЧМ перейдёт в Сантос
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Александр Тихонов
Скорее всего это намёк саудитам, что нужно выложить еще больше $$, чтобы желание вернуться в Бразилию отпало. Вброс выглядит как грамотная работа агентов.
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Railway/
Зря из Барсы ушел в свое время. Не туда пошла его карьера.
+5
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Ansu Fati
Бесславный конец)) в итоге 0 ЗМ, ни 0 ЗБ, а ему ведь пророчили как минимум 3 ЗМ. Всего 1 ЛЧ, в Барселоне, которая справилась бы и без него. На ЧМ запомнился только слезами после вылетов. На клубном уровне запомнился травмами в важные отрезки сезона, походами на др к сестре и в Карнавал; голодным до денег окружением. Единственное достижение - рекорд по голам за сборную.
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therealgreenman
Да всё уже сделано и обратно уже ничего не вернуть, а всё из за чего? А всё это бабки, бабки и только бабки, из за них столько талантов пропало, пропадает и будет пропадать, а ведь талант даётся от природы, который не купишь не за какие «бабки»…

Грустно это всё, в целом, не только касаемо этой личности.
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Доброжелатель98
Скоро все оттуда побегут. Год-два и в цивилизацию.
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Zed_patriot
Робиньо 2.0
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vzi
Поможет Сантосу вернуться в Серию А. Они сейчас как раз на грани вылета в Б. ;))
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d.xoxlov
А куда он тогда вместо тренировок и матчей будет уезжать тусить?
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Кэдди Бэйла
Если у тренера Бразилии на мундиале в 26 году будут яйца, он не вызовет Нея при всём к нему уважению, трюк Аргентины не прокатит и ставить 34 летнего на тот момент игрока в состав вопреки интересам команды - очередное самоубийство сборной
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Oleg Olegov
Гансо будет?
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shahmur
теща решила вернуть девсивенность
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Евгений Кузнецов
Ответ Ansu Fati
Бесславный конец)) в итоге 0 ЗМ, ни 0 ЗБ, а ему ведь пророчили как минимум 3 ЗМ. Всего 1 ЛЧ, в Барселоне, которая справилась бы и без него. На ЧМ запомнился только слезами после вылетов. На клубном уровне запомнился травмами в важные отрезки сезона, походами на др к сестре и в Карнавал; голодным до денег окружением. Единственное достижение - рекорд по голам за сборную.
"справилась бы без него"... Неймар - лучший бомбардир той ЛЧ (вместе с Месси и Роналду)... думается, вклад Неймара в победу в той ЛЧ достаточно высок! в т.ч. Неймар положил в полуфинальных матчах 3 из 5 голов "Баварии"
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