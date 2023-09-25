Неймар хочет вернуться в «Сантос» за год до ЧМ-2026. Форвард уже связался с клубом (Адемир Кинтино)
Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии.
Бразильский нападающий перешел из «ПСЖ» в саудовский «Аль-Хилаль» в летнее трансферное окно. Журналист Адемир Кинтино рассказал, что футболист хочет в будущем вернуться в «Сантос», чтобы готовиться к ЧМ-2026 в расположении этой команды.
«Во время бесед с друзьями Неймара-старшего и Неймара я получил информацию о том, что они подписали не четырехлетний контракт с саудовцами, а однолетний, чтобы он мог вернуться [в «Сантос»] за год до чемпионата мира, как сделал Робиньо в 2010 году.
Неймар связался с «Сантосом» и попросил вернуться. У меня есть общие друзья с Неймаром, которых я не буду называть, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».
Неймар-старший и Неймар-младший сказали этим друзьям, что они не подписывали четырехлетний контракт с саудовцами, чтобы вернуться в «Сантос» за год до чемпионата мира», – сказал Кинтино.
Неймар – воспитанник «Сантоса», он находился в системе клуба с 2003 по 2013 год. В составе «Аль-Хилаля» он провел 3 матча и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.
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До 2025 го попилит за Аль-Хилаль, а за год до ЧМ перейдёт в Сантос
Грустно это всё, в целом, не только касаемо этой личности.