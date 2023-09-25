Неймар может вернуться в чемпионат Бразилии.

Бразильский нападающий перешел из «ПСЖ» в саудовский « » в летнее трансферное окно. Журналист Адемир Кинтино рассказал, что футболист хочет в будущем вернуться в «Сантос», чтобы готовиться к в расположении этой команды.

«Во время бесед с друзьями -старшего и Неймара я получил информацию о том, что они подписали не четырехлетний контракт с саудовцами, а однолетний, чтобы он мог вернуться [в «Сантос»] за год до чемпионата мира, как сделал Робиньо в 2010 году.

Неймар связался с « » и попросил вернуться. У меня есть общие друзья с Неймаром, которых я не буду называть, но у него очень сильное желание вернуться в «Сантос».

Неймар-старший и Неймар-младший сказали этим друзьям, что они не подписывали четырехлетний контракт с саудовцами, чтобы вернуться в «Сантос» за год до чемпионата мира», – сказал Кинтино.

Неймар – воспитанник «Сантоса», он находился в системе клуба с 2003 по 2013 год. В составе «Аль-Хилаля» он провел 3 матча и отличился 1 результативной передачей. Подробную статистику 31-летнего форварда можно найти здесь.

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