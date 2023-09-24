«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер». Человеку в маске коня дали по лицу
«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер».
Пресс-служба клуба выложила видео, в котором полузащитники Данил Глебов и Алексей Миронов воспроизвели одну из сцен фильма.
Глебов и Миронов останавливают машину, за рулем которой человек в маске коня. Футболисты конфликтуют с ним, Миронов дает ему по лицу, также они отнимают у человека в маске машину и назначают встречу на стадионе «Ростова» в воскресенье на время матча.
«Короче, вечером в 7 часов встречаемся на «Ростов-Арене», – сказал Глебов в конце ролика.
«Приводи с собой кого хочешь, мы любому обоснуем, кто ты и что ты. Понял?» – добавил Миронов.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
63 комментария