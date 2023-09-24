«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер». Человеку в маске коня дали по лицу

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия видео Ростов-Арена Данил Глебов Алексей Миронов Футбол

«Ростов» анонсировал матч с ЦСКА в стиле фильма «Бумер».

Пресс-служба клуба выложила видео, в котором полузащитники Данил Глебов и Алексей Миронов воспроизвели одну из сцен фильма. 

Глебов и Миронов останавливают машину, за рулем которой человек в маске коня. Футболисты конфликтуют с ним, Миронов дает ему по лицу, также они отнимают у человека в маске машину и назначают встречу на стадионе «Ростова» в воскресенье на время матча.

«Короче, вечером в 7 часов встречаемся на «Ростов-Арене», – сказал Глебов в конце ролика.

«Приводи с собой кого хочешь, мы любому обоснуем, кто ты и что ты. Понял?» – добавил Миронов.

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63 комментария

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the80dream
Дальше, что? Игру против Ахмата, будут анонсировать сценой в автобусе, из фильма "Брат"?
+148
-3
+145
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tolstiy
может кому-то и понравится, по мне, креатив уровня- деревня....
+110
-22
+88
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ks1923
Я так понимаю, что в ФК Ростов так свою аудиторию видят.
+43
-7
+36
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seversever
Боже, какое позорище, от идеи до смысла и реализации. А на это еще и деньги были потрачены.
+25
-5
+20
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stas halaz
Ответ tolstiy
может кому-то и понравится, по мне, креатив уровня- деревня....
ну мы же колхозники🤭
+21
-3
+18
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Стыдобище какое!
+19
-2
+17
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26
Ответ the80dream
Дальше, что? Игру против Ахмата, будут анонсировать сценой в автобусе, из фильма "Брат"?
"война" Балабанова подходит)
+17
-4
+13
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Дмитрий9779
Как стороннему болельщику это фу.
+16
-5
+11
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Xm.md
Когда никому не нужные ролики важнее чем игра
+9
-1
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Матрос Кот
Ростовские пиарщики не обладают ни умом,ни тактом,ни чувством юмора.
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Ubik-city
Ответ tolstiy
может кому-то и понравится, по мне, креатив уровня- деревня....
Уровень - сельпо.
+8
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Михаил Рыбкин
Ответ Vlad33
Актёры,у которых нет Оскара
По сюжету "конь" - единственный кто останется жив в конце. А разборки на "Ростов-арене" закончились крайне плохо для "блатных".
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Сергей Гаряшин
Маска не коня,а лошади
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Клирик
Ну такое буээ себе..
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Человек из футбола
Ответ Все будет Ок
😁 я тебя умоляю, навалят они в штанишки от мысли о таком видео. P.s. В Ростове на Дону есть только жена значимая футбольная команда и это СКА.
чья жена?
+6
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Питекантроп
Ответ ks1923
Я так понимаю, что в ФК Ростов так свою аудиторию видят.
Оно так и есть
+4
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Что гоп-стиль такой? Совершенно идиотская идея.
+3
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strelcov23@mail.ru
Как вообще могло в голову прийти снять такую кринжатину
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Денис Домецкий
Детский сад
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Криптонит
Кринжатина
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Ношу воду на тренировки
ага и в конце забыли написать что-то типа"приходите семьями,стадион это лучшее времяпровождение"
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градус ненависти
А машины белые - это чтобы было актуально этническому армянскому большинству жителей Ростова?
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haibr
Нормальный такой у тебя мерин. Был.
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Нейтральный критик
Зачем пиарщики вообще это делают? К чему этот натужный йумор, основанный на самом мерзком – гоп-фильмах 90-х? Тут даже достаточно нарезки бодрых голов и пары слов от футболистов и тренера.
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Ярик01
Экскременты какие-то
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