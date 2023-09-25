Карло Анчелотти: «Реал» сделал три камбэка в сезоне и был близок к этому с «Атлетико». После 3-го гола игра закончилась»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти недоволен игрой «Реала» в обороне.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

О нехватке концентрации

«Мы поговорили об этом и продолжим обсуждать эту тему, потому что это важный вопрос. Такое уже несколько раз случалось с нами. Трижды нам удалось сделать камбэк (в матчах с «Альмерией», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» «Мадрид» выиграл, хотя пропускал на первых минутах – Sports.ru), в матче с «Атлетико» мы тоже были к этому близки, но 1:3 – слишком большой счет. После третьего гола игра закончилась.

Хоселу не вышел в старте, потому что за счет лишнего полузащитника мы хотели больше контролировать матч. Позиция Джуда при атаке не поменялась, только при обороне.

Проблемой в этом матче стала мягкость при обороне, которой в прошлом у нас не было. За 45 минут нам забили трижды – столько же, сколько за все предыдущие матчи. Мы играли ненадежно. Это был плохой вечер, и мы не оборонялись хорошо.

«Реал» не смог действовать компактно, и «Атлетико» извлек из этого пользу».

О быстрых пропущенных голах

«Это моя вина», – сказал главный тренер «Реала».

Следующую игру «Мадрид» проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».

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26 комментариев

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Хозяин патриотов
Анчелотти даже не понимает, что камбэки Реал делает благодаря везению и высокому уровню игроков. Тренерской руки в этом никакой нет, как и поставленной игры у Мадрида.
+36
-5
+31
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Z i Z u
Да, в защите у Реала бардак.
+7
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Zakir Zakir
Ответ Хозяин патриотов
Анчелотти даже не понимает, что камбэки Реал делает благодаря везению и высокому уровню игроков. Тренерской руки в этом никакой нет, как и поставленной игры у Мадрида.
+, сколько лет тренирует, вся игра на индивидуальном мастерстве отдельных игроков. но даже при этом умудряется лажать с составом на игру, столько полузащитников выпустил, помню в классико похожее было когда модрич ложной девяткой вышел, итог разгром
+9
-3
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Tornado S
Анчелоти мученик
+5
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гель кристины
ЦН ушел, а мразью стал Анчелотти. Помнится, такое и с Куманом произошло
+6
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PIT-BUL
старый забыл про таблетки
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Тухель
Ответ Zakir Zakir
+, сколько лет тренирует, вся игра на индивидуальном мастерстве отдельных игроков. но даже при этом умудряется лажать с составом на игру, столько полузащитников выпустил, помню в классико похожее было когда модрич ложной девяткой вышел, итог разгром
Анчи никогда не был тактическим гением, а просто ставил игроков на их позиции, а дальше поддерживал моральный дух, мотивировал и т.д. У такого подхода тоже есть право на существование кол-во трофеев Анчи это подтверждает.
А на счёт матча с Атлетиком и какие варианты у итальянца были? Карвахаля нет, Милитао нет, нормального опорника нет, нормального нападающего нет, Винисиус тоже не восстановился, да и Куртуа нет, который мог бы жопу спасти, как спасал регулярно в последней победной ЛЧ.
Сколько не меняй местами нынешних оборонце РМ оборона нормальной не станет. Тактический гений Гвардиола выиграл АПЛ, после того как на защитников и вратарей потратили больше 300 млн евро.
Чтобы РМ играть нормально нужно молиться чтобы травмировались только игроки скамейки и то изредка. Куртуа, Милитао, Карвахаль не имеют замен, а из за отсутствия напа и терять Винисиуса проблематично.
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фк кабинет
Отмазки нашего физрука.Он реально думал выиграть без нападающего и с 38летним Модричем в основе.Вот и проявились ошибки трансферной политики клуба.
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Анвар Масимов
кончились отскоки сливок
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GloryReal
На 46-й минуте забили третий гол. Играть еще целый тайм, а они сдались. Увольнять надо тренера.
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v.belorussky
Вчера реал получил cumback
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Кентуки
Не знаю, но увольнение старика анчи, и назначение более молодого специалиста по тактике Нагельсмана полезнее чем еще сезон играть под руководством уже устаревшого футбола! И это надо сделать до классико!
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три судейских камбэка сделал реал
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Zakir Zakir
Ответ SaH4r.
да да, судья нам очень помог в первом туре против Хетафе))
на один матч против хетафе приходится три где судья помогает, сколько раз можно давать кк прыгающему на всех гави)
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Zakir Zakir
Ответ Тухель
Анчи никогда не был тактическим гением, а просто ставил игроков на их позиции, а дальше поддерживал моральный дух, мотивировал и т.д. У такого подхода тоже есть право на существование кол-во трофеев Анчи это подтверждает. А на счёт матча с Атлетиком и какие варианты у итальянца были? Карвахаля нет, Милитао нет, нормального опорника нет, нормального нападающего нет, Винисиус тоже не восстановился, да и Куртуа нет, который мог бы жопу спасти, как спасал регулярно в последней победной ЛЧ. Сколько не меняй местами нынешних оборонце РМ оборона нормальной не станет. Тактический гений Гвардиола выиграл АПЛ, после того как на защитников и вратарей потратили больше 300 млн евро. Чтобы РМ играть нормально нужно молиться чтобы травмировались только игроки скамейки и то изредка. Куртуа, Милитао, Карвахаль не имеют замен, а из за отсутствия напа и терять Винисиуса проблематично.
справа можно было начо выпустить, или профильного тобиаса, опорник профильный в команде один, тчуамени, но его не выпустил в старте, вини да согласен, вся острота от него, хоселу тоже в старте не вышел, но он очень хорош для футбола анчи, цепляется за мячи, плюс вся тактика анчи или вернее его сына, это подачи с фланга, хорошо играющий головой хоселу идеал для этого, куртуа конечно потеря, милитао тоже лучший защ команды. фран пока видно не уверен в себе, менди после травмы
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Кентуки
Ответ Кентуки
Не знаю, но увольнение старика анчи, и назначение более молодого специалиста по тактике Нагельсмана полезнее чем еще сезон играть под руководством уже устаревшого футбола! И это надо сделать до классико!
С такой игрой в эль классико мы проиграем по крупному, и темболее без Бензема он как топливо бензин!
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