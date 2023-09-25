Карло Анчелотти: «Реал» сделал три камбэка в сезоне и был близок к этому с «Атлетико». После 3-го гола игра закончилась»
Карло Анчелотти недоволен игрой «Реала» в обороне.
«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.
О нехватке концентрации
«Мы поговорили об этом и продолжим обсуждать эту тему, потому что это важный вопрос. Такое уже несколько раз случалось с нами. Трижды нам удалось сделать камбэк (в матчах с «Альмерией», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» «Мадрид» выиграл, хотя пропускал на первых минутах – Sports.ru), в матче с «Атлетико» мы тоже были к этому близки, но 1:3 – слишком большой счет. После третьего гола игра закончилась.
Хоселу не вышел в старте, потому что за счет лишнего полузащитника мы хотели больше контролировать матч. Позиция Джуда при атаке не поменялась, только при обороне.
Проблемой в этом матче стала мягкость при обороне, которой в прошлом у нас не было. За 45 минут нам забили трижды – столько же, сколько за все предыдущие матчи. Мы играли ненадежно. Это был плохой вечер, и мы не оборонялись хорошо.
«Реал» не смог действовать компактно, и «Атлетико» извлек из этого пользу».
О быстрых пропущенных голах
«Это моя вина», – сказал главный тренер «Реала».
Следующую игру «Мадрид» проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».
Анчелотти вернул забытую схему-елочку. Провал – «Атлетико» забил 3 гола-близнеца
«Атлетико» побил «Реал». Теперь с «Барсой» лидирует «Жирона»!
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А на счёт матча с Атлетиком и какие варианты у итальянца были? Карвахаля нет, Милитао нет, нормального опорника нет, нормального нападающего нет, Винисиус тоже не восстановился, да и Куртуа нет, который мог бы жопу спасти, как спасал регулярно в последней победной ЛЧ.
Сколько не меняй местами нынешних оборонце РМ оборона нормальной не станет. Тактический гений Гвардиола выиграл АПЛ, после того как на защитников и вратарей потратили больше 300 млн евро.
Чтобы РМ играть нормально нужно молиться чтобы травмировались только игроки скамейки и то изредка. Куртуа, Милитао, Карвахаль не имеют замен, а из за отсутствия напа и терять Винисиуса проблематично.