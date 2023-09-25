Карло Анчелотти: «Реал» сделал три камбэка в сезоне и был близок к этому с «Атлетико». После 3-го гола игра закончилась»

Карло Анчелотти недоволен игрой «Реала» в обороне.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура , дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

О нехватке концентрации

«Мы поговорили об этом и продолжим обсуждать эту тему, потому что это важный вопрос. Такое уже несколько раз случалось с нами. Трижды нам удалось сделать камбэк (в матчах с «Альмерией», «Хетафе» и «Реал Сосьедад» «Мадрид» выиграл, хотя пропускал на первых минутах – Sports.ru), в матче с «Атлетико» мы тоже были к этому близки, но 1:3 – слишком большой счет. После третьего гола игра закончилась.

Хоселу не вышел в старте, потому что за счет лишнего полузащитника мы хотели больше контролировать матч. Позиция Джуда при атаке не поменялась, только при обороне.

Проблемой в этом матче стала мягкость при обороне, которой в прошлом у нас не было. За 45 минут нам забили трижды – столько же, сколько за все предыдущие матчи. Мы играли ненадежно. Это был плохой вечер, и мы не оборонялись хорошо.

«Реал» не смог действовать компактно, и «Атлетико» извлек из этого пользу».

О быстрых пропущенных голах

«Это моя вина», – сказал главный тренер «Реала».

Следующую игру « » проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».

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