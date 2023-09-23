Александр Мостовой: «Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло»

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Тео Бонгонда Хорхе Карраскаль Александр Максименко Бителло Футбол

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

В 9-м туре чемпионата России красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 1:0. Это третья победа «Спартака» подряд. 

«Равная игра, возможности были у обеих команд. Ничья была бы справедливее. Я предполагал, что счет будет 1:1, но подфартило «Спартаку». Выделил бы Бонгонда, который принял и убежал. Еще отмечу Максименко, вышел и выручил в нескольких ключевых моментах.

У «Динамо» Бителло понравился, по Карраскалю было видно, что приехал с лишними килограммами из ЦСКА, сейчас уже в норме. Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

В данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 9 туров. 

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15 комментариев

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serginn
Не знаю каким он будет тренером, когда отучится, но то, что он будет топом по части отмазок перед прессой - это 100%
+17
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+17
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Очки Дани Алвеса
Ну каков ж арифметик.
Если забивать, и не пропускать голы, то, как правило, побеждаешь. А если побеждаешь, то, как правило, ты в тройке.
Ну гений же! Не зря на учебу ходит
+9
-1
+8
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Андрей Карпенко
Ну просто Царь Очевидность
+3
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+3
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Владислав Булгаков
Ответ serginn
Не знаю каким он будет тренером, когда отучится, но то, что он будет топом по части отмазок перед прессой - это 100%
Даже Тренер Ска будет нервно стоять в сторонке))
+3
-1
+2
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fottball's soul
Царь провидец!!!
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Barsa! bolshe chem klub
как я сказал так и будет!!!

извините, всё понятно.

Походу по предсказаниям, у Черданцева появился конкурент. Дом заложить что ли🤭😅😅
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Spartakus1984
Ванга
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такие выводы делать не трудно, по персоналиям понравился Бителло у Динамо и если действительно этого игрока могли подписать мы и не стали, то это большая ошибка...
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Мансур Абдрахимов
Через месяц будет октябрь, а через четыре 2024 год...
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Император Плутона
"влияние чеканки на аналитические способности алкашей"
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Валерий Рзянин
Если орел — я выиграл, если решка — ты проиграл
Лишь идущий пройдет путь до конца.
Попавший под дождь намокнет.
Как говорил мой дед - я твой дед!
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Victor Efremoff
Ну ты черт, Саня!)))
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Валерий Рзянин
Ответ Владислав Булгаков
Даже Тренер Ска будет нервно стоять в сторонке))
Это вряд-ли))) там парень тоже не пальцем деланный)
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