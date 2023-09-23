Александр Мостовой: «Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло»
Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».
В 9-м туре чемпионата России красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 1:0. Это третья победа «Спартака» подряд.
«Равная игра, возможности были у обеих команд. Ничья была бы справедливее. Я предполагал, что счет будет 1:1, но подфартило «Спартаку». Выделил бы Бонгонда, который принял и убежал. Еще отмечу Максименко, вышел и выручил в нескольких ключевых моментах.
У «Динамо» Бителло понравился, по Карраскалю было видно, что приехал с лишними килограммами из ЦСКА, сейчас уже в норме. Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло», – сказал бывший полузащитник сборной России.
В данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 9 туров.
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Если забивать, и не пропускать голы, то, как правило, побеждаешь. А если побеждаешь, то, как правило, ты в тройке.
Ну гений же! Не зря на учебу ходит
извините, всё понятно.
Походу по предсказаниям, у Черданцева появился конкурент. Дом заложить что ли🤭😅😅
Лишь идущий пройдет путь до конца.
Попавший под дождь намокнет.
Как говорил мой дед - я твой дед!