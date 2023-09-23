Александр Мостовой: «Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло»

Александр Мостовой высказался о последних результатах «Спартака».

В 9-м туре чемпионата России красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 1:0. Это третья победа « » подряд.

«Равная игра, возможности были у обеих команд. Ничья была бы справедливее. Я предполагал, что счет будет 1:1, но подфартило «Спартаку». Выделил бы , который принял и убежал. Еще отмечу , вышел и выручил в нескольких ключевых моментах.

У « » понравился, по Карраскалю было видно, что приехал с лишними килограммами из ЦСКА, сейчас уже в норме. Когда все кричали, что «Спартак» опять всем проигрывает, я сказал, что сейчас две выиграют и будут в тройке снова. Так и произошло», – сказал бывший полузащитник сборной России.

В данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков после 9 туров.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS