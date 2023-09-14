Лукаку про отношения: «Прекрасное тело уже не так важно, меня больше интересует то, что в голове. Шансы есть только у женщины, которая может стимулировать меня интеллектуально»

Ромелу Лукаку заявил, что женщинам непросто его соблазнить.

«Я все делаю ради своих детей и своей мамы. Если им что-то нужно, это делается незамедлительно.

Я ни разу не пропустил первый школьный день моего старшего сына, даже если был за границей и должен был тренироваться. И на первой его тренировке по футболу я тоже обязательно был. Я ничего не пропускал. То же касается моей мамы. Если ей нездоровится, если ей чего-то хочется – я уже рядом.

Они всегда меня поддерживают, поэтому и я отвечаю им тем же. Но в случае с любовными вопросами это порой создает сложности, потому что я всегда настроен на то, чтобы помогать детям и маме.

Если женщина, с которой я общаюсь, не отдает мне той же энергии, я обращаю на это внимание. Прекрасное тело уже не имеет для меня большого значения. Меня больше интересует то, что в голове. С возрастом и после появления детей ты начинаешь больше об этом задумываться. Все остальное я уже видел, понимаете? И только у женщины, которая может стимулировать меня интеллектуально, есть шансы быть со мной», – заявил форвард, арендованный «Ромой», в подкасте The Basecamp.

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