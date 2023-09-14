Лукаку про отношения: «Прекрасное тело уже не так важно, меня больше интересует то, что в голове. Шансы есть только у женщины, которая может стимулировать меня интеллектуально»

Теги Рома серия А Италия Ромелу Лукаку девушки и спорт Футбол

Ромелу Лукаку заявил, что женщинам непросто его соблазнить.

«Я все делаю ради своих детей и своей мамы. Если им что-то нужно, это делается незамедлительно.

Я ни разу не пропустил первый школьный день моего старшего сына, даже если был за границей и должен был тренироваться. И на первой его тренировке по футболу я тоже обязательно был. Я ничего не пропускал. То же касается моей мамы. Если ей нездоровится, если ей чего-то хочется – я уже рядом.

Они всегда меня поддерживают, поэтому и я отвечаю им тем же. Но в случае с любовными вопросами это порой создает сложности, потому что я всегда настроен на то, чтобы помогать детям и маме.

Если женщина, с которой я общаюсь, не отдает мне той же энергии, я обращаю на это внимание. Прекрасное тело уже не имеет для меня большого значения. Меня больше интересует то, что в голове. С возрастом и после появления детей ты начинаешь больше об этом задумываться. Все остальное я уже видел, понимаете? И только у женщины, которая может стимулировать меня интеллектуально, есть шансы быть со мной», – заявил форвард, арендованный «Ромой», в подкасте The Basecamp.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CriminalJoint62
Поэтому встречается с Meghan Thee Stallion 😂
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Born is the King
Ох уж этот мыслитель Лукака. Также глубоко мудрит,как и Анри, Балотелли или Невил
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adekvat11
Шутки-шутками, а человек взрослеет, уже многое повидал и начал расставлять приоритеты
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Платонов
К 30 годам я пришел к такому же выводу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Интеллектуально стимулировать футболиста не так уж трудно
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vova123456
Ответ Константин Федяев
особенно Лукаку
А что с ним? Тот факт что он понимает на 8 языках как то негативно повлияло на него? Наоборот, очевидно что у него уровень выше среднего человека.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Лукаку начал думать не головкой а головой!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Русанов
Ну звучит красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
Как можно интеллектуально стимулировать человека, у которого интеллект не развит?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zieppi
Начал хромать на третью ногу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
красная_карточка
то есть любая 8 классница может стимулировать Лукаку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
EminenceGrise
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Как можно интеллектуально стимулировать человека, у которого интеллект не развит?
Ну можно ему один палец показать. А потом два. Глядишь у него на размышления уже денек-другой и уйдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий