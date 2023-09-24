Невилл об «Арсенале»: «Жду от них хладнокровия – это сложно, когда тренер скачет на бровке. Пропустить через минуту после гола – вот о чем я говорю. Они так и не собрались»

Теги Гари Невилл Микель Артета Ла Лига Арсенал Тоттенхэм Сон Хын Мин Жоржиньо Деклан Райс Футбол

Гари Невилл считает, что «Арсеналу» не хватает самообладания на поле.

В 6-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но также и хладнокровие, и это ощущается как противоречие. Но я хочу всего этого в нужные моменты.

Второй гол, пенальти Сака, который был забит красиво, – отпразднуйте это, дайте что-то своим болельщикам, потому что они хотят видеть, что это что-то значит.

Но в этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, а теперь включайтесь. Мы готовы, и мы доведем дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности.

Райса заменили в перерыве, и это представляло опасность – так должен ли был Жоржиньо остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счет? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили – вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев

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llolishe
С Клоппа ведь тоже ржали всякие Бартоны типо скачет на бровке
В итоге-выиграл все с Ливерпулем
+7
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+7
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adekvat11
Г. Нэвилл рассказывает про тренеров 🤦‍♂️
+5
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+5
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Yaki
Клоп, Тухель, Конте, Моур это первые кто пришли на ум, видимо эти тренеры тоже не должны были стать чемпионами по логике невила
+2
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+2
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Mykytka
Та даже посмотрите иногда на Пепа. Тоже скажет, садиться, прыгает, жестикулирует.

И что?
Это эмоции, это погружение в игру. Так и должно быть.

На ум приходит только один крутой тренер, который всегда спокоен - это Анчелотти.

Фраза про Жоржиньо тоже бред. Абсолютно его вина, мог отпасовать защитникам/вратарю/выбить просто, но запутался и подарил гол сопернику. Команда тут абсолютно не причем.
+2
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Fona
Забавно, что в тоже время Постекоглу с руками в карманах стоял всю игру. Иногда хотелось, чтобы поскакал, хотя бы после гола, но он будто эту жизнь уже прошел
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Barry
На фоне Невилла Мостовой кажется не таким уж дураком.
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Morning Again
Когда Гари Невилл начинает говорить о том как стоит тренировать и проявлять себя на боковой линии, он наверное вспоминает свои успешные годы тренерства.
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