Невилл об «Арсенале»: «Жду от них хладнокровия – это сложно, когда тренер скачет на бровке. Пропустить через минуту после гола – вот о чем я говорю. Они так и не собрались»
Гари Невилл считает, что «Арсеналу» не хватает самообладания на поле.
В 6-м туре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).
«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но также и хладнокровие, и это ощущается как противоречие. Но я хочу всего этого в нужные моменты.
Второй гол, пенальти Сака, который был забит красиво, – отпразднуйте это, дайте что-то своим болельщикам, потому что они хотят видеть, что это что-то значит.
Но в этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, а теперь включайтесь. Мы готовы, и мы доведем дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности.
Райса заменили в перерыве, и это представляло опасность – так должен ли был Жоржиньо остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счет? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили – вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».
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В итоге-выиграл все с Ливерпулем
И что?
Это эмоции, это погружение в игру. Так и должно быть.
На ум приходит только один крутой тренер, который всегда спокоен - это Анчелотти.
Фраза про Жоржиньо тоже бред. Абсолютно его вина, мог отпасовать защитникам/вратарю/выбить просто, но запутался и подарил гол сопернику. Команда тут абсолютно не причем.