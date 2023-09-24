Невилл об «Арсенале»: «Жду от них хладнокровия – это сложно, когда тренер скачет на бровке. Пропустить через минуту после гола – вот о чем я говорю. Они так и не собрались»

Гари Невилл считает, что «Арсеналу» не хватает самообладания на поле.

В 6-м туре АПЛ « » сыграл вничью с « » (2:2).

«Я хочу от нынешнего «Арсенала» хладнокровия, а это сложно, потому что тренер находится на боковой линии и скачет так, что в это невозможно поверить. Я хочу видеть страсть, но также и хладнокровие, и это ощущается как противоречие. Но я хочу всего этого в нужные моменты.

Второй гол, пенальти Сака, который был забит красиво, – отпразднуйте это, дайте что-то своим болельщикам, потому что они хотят видеть, что это что-то значит.

Но в этой команде должны быть два или три опытных игрока, которые скажут: «Ладно, а теперь включайтесь. Мы готовы, и мы доведем дело до конца». Характер срабатывает, когда вы понимаете, что игра в опасности.

заменили в перерыве, и это представляло опасность – так должен ли был остаться практически последним на мяче, когда Сон сравнял счет? Может быть, а может и нет. Конечно, он сам должен был сыграть лучше, но когда вы пропускаете гол через минуту после того, как забили – вот о каком характере я говорю. Они так и не собрались», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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