Артета о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «На «Арсенал» эмоционально повлиял второй пропущенный мяч. Нам не хватило хладнокровия и мастерства в атаке»

Микель Артета поделился мнением о матче против «Тоттенхэма».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли 2:2 в матче .

«Конечно, мы расстроены тем, что не смогли заполучить три очка, особенно на фоне того, что мы дважды выходили вперед в счете, особенно из-за таких ситуаций, в которых мы пропускали и того, что могли повести 2:0 в моменте с Габриэлом Жезусом.

Второй пропущенный гол эмоционально повлиял на команду.

Затем игра обрела контратакующий характер, а при таком футболе всегда есть риск, если играешь против «Тоттенхэма». Нам не хватило мастерства в нападении.

Тем не менее, команда показала феноменальный настрой и энергию.

Но нам не хватало хладнокровия при игре с мячом против такой хорошей команды, как « ». Отдаю сопернику должное», – сказал главный тренер « » .

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