Артета о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «На «Арсенал» эмоционально повлиял второй пропущенный мяч. Нам не хватило хладнокровия и мастерства в атаке»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Габриэл Жезус Футбол

Микель Артета поделился мнением о матче против «Тоттенхэма».

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли 2:2 в матче АПЛ.

«Конечно, мы расстроены тем, что не смогли заполучить три очка, особенно на фоне того, что мы дважды выходили вперед в счете, особенно из-за таких ситуаций, в которых мы пропускали и того, что могли повести 2:0 в моменте с Габриэлом Жезусом.

Второй пропущенный гол эмоционально повлиял на команду.

Затем игра обрела контратакующий характер, а при таком футболе всегда есть риск, если играешь против «Тоттенхэма». Нам не хватило мастерства в нападении.

Тем не менее, команда показала феноменальный настрой и энергию.

Но нам не хватало хладнокровия при игре с мячом против такой хорошей команды, как «Тоттенхэм». Отдаю сопернику должное», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

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53 комментария

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Obdob
Сам понимает, что игра была равна, ведь ни словом не обмолвился про доминирование.
+44
-2
+42
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Отец Абду
Арсенал 2:2 ТТХ ❎

Ромеро 2:2 Сон ✅
+41
-4
+37
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СА БА КА
Ответ TrueGooner
голы Арсенала упали с неба, видимо.
По факту упали. У ромеро дважды отключился мозг и он начал играть против своей команды. Другой вопрос, что с жоржиньо в принципе произошло то же самое.
+22
-5
+17
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Adamdfdgds
Худший матч арсенала в этом сезоне. Нкетия в старте это всегда -1 игрок на поле. Человек даже мяч принять не может. Из-за него весь прессинг в первом тайме к нулю свелся. Мог спокойно катить Жезусу на пустые, но решил бездарно в ближний угол пробить. Жезус в другом эпизоде уже отобрал мяч в штрафной в результате прессинга, иди дальше и кати в уголок, но он лупит по воробьям. Должны были в первом тайме заканчивать игру, но реализация как всегда подводит. Эдегор был просто ужасен, ни одного выигранного единоборства, ни одного удачного обыгрыша, медленный, неповоротливый. Сегодня Мэддисон был на 10 голов выше по уровню игры. Жоржиньо я вообще молчу. Уже давно пора наложить вето на покупку игроков Челси. Видимо их там чипируют привозить голы в самые ответственные моменты. Поздравляем Сити с очередным чемпионством. Пока у Арсенала на поле выходят Жоржиньо, Нельсоны, Нкетии и Хавертцы, то ни о какой победе в апл можно даже не заикаться.
+20
-8
+12
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TrueGooner
Травмы Мартинелли и Троссара тоже сказались, весьма некстати.
+12
-1
+11
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Adamdfdgds
Ответ Отец Абду
Арсенал 2:2 ТТХ ❎ Ромеро 2:2 Сон ✅
Ромеро 2:1 Жоржиньо
+10
-2
+8
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ramzan-ansar@mail.ru
Тоттенхем оба гола забил с игры и как минимум заслуживал ничью.
+15
-8
+7
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Гани Дюсенов
В среду отбегали в ЛЧ в ливень. Сегодня напряженный матч, и Райс, сыгравший у Саутгейта от звонка до звонка не выдержал.

Ждем Парти, Тимбера, Марти и Троссара свеженьких. Сезон только начался, COYG
+8
-2
+6
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Улугбек Салибоев
А Пол Мерсон что скажет
+6
0
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exshepardjack
Ответ Игорь Полищук
Очень странные замены от Артеты, хотелось бы услышать объяснения хотя бы по Райсу ...
травма была, уже в твиттере все подтвердили
+4
0
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Игорь Полищук
Очень странные замены от Артеты, хотелось бы услышать объяснения хотя бы по Райсу ...
+4
0
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Den-is
Ответ gninnur esrever*
Подмастерье снова показал свою середняковую сущность.
Этот подмастерье вывел Арсенал в ЛЧ и не проигрывает Тоттенхэму уже сколько матчей подряд
+3
0
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Ernest Imamov
Хавертц на поле это -1 игрок, если Артета не примет этот факт потерь очков будет больше. Если очень уж хочется его выпускать есть соперники по проще Тоттенхема, пусть играет с Лутоном, ПСВ, Шеффилдом, или при счёте 2-0 в пользу Арсенала. Я думаю что потребность в центральном нападающем теперь уж очевидна для всех, не флангового нападающего а именно ловкого игрока в штрафной, хотя бы Эвана Фергюссона
+3
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Den-is
Ответ Billy_Shears
Ничего феноменального не увидел. Имея лучших игроков на каждой позиции, так провалить матч..
На каждой позиции?) Ты точно болеешь за Арсенал?)
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Halid Abror
Артета ошибся с тактикой.
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Слутск Халлского
Зимой явно нужно нападающего брать, Нкетия не соответствует задачам
+2
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Улугбек Салибоев
Ответ Adamdfdgds
Худший матч арсенала в этом сезоне. Нкетия в старте это всегда -1 игрок на поле. Человек даже мяч принять не может. Из-за него весь прессинг в первом тайме к нулю свелся. Мог спокойно катить Жезусу на пустые, но решил бездарно в ближний угол пробить. Жезус в другом эпизоде уже отобрал мяч в штрафной в результате прессинга, иди дальше и кати в уголок, но он лупит по воробьям. Должны были в первом тайме заканчивать игру, но реализация как всегда подводит. Эдегор был просто ужасен, ни одного выигранного единоборства, ни одного удачного обыгрыша, медленный, неповоротливый. Сегодня Мэддисон был на 10 голов выше по уровню игры. Жоржиньо я вообще молчу. Уже давно пора наложить вето на покупку игроков Челси. Видимо их там чипируют привозить голы в самые ответственные моменты. Поздравляем Сити с очередным чемпионством. Пока у Арсенала на поле выходят Жоржиньо, Нельсоны, Нкетии и Хавертцы, то ни о какой победе в апл можно даже не заикаться.
Поэтому нельзя покупать игроков Челси
+2
0
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TrueGooner
Ответ СА БА КА
По факту упали. У ромеро дважды отключился мозг и он начал играть против своей команды. Другой вопрос, что с жоржиньо в принципе произошло то же самое.
Любой гол это ошибка соперника (не добежал, упустил игрока, обрезался и т.д.), так что голы Арсенала пришли из-за давления и с игры.
+5
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Den-is
Ответ СА БА КА
По факту упали. У ромеро дважды отключился мозг и он начал играть против своей команды. Другой вопрос, что с жоржиньо в принципе произошло то же самое.
Если бы Ромеро не сыграл рукой, то был бы гол)
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хавбек+
Артета середнячок наивно требовать от него значимые чашки
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Den-is
Ответ Billy_Shears
У меня единственный вопрос, зачем в ваше учреждение провели интернет?
Молодец. Сьехал с темы, когда понял что не вывозишь)
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ман сити фейк
Этой игрой шпоры заявили что готовы бороться за топ4.
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Hella black
Либо Постекоглу хорошо подготовился под Арсенал,либо Артета что-то упускает.
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Mykytka
Ответ Den-is
Плохо следите за футболом) Нельзя судить только по знакомым именам) Помимо перечисленных вами игроков тот же Порро и Ван ден Вен не затерялись бы в Арсенале. Викарио то же. Да и того же Кулусевски хорошо бы на замену было б иметь) И того, уже 7 игроков.
Плохо следите за футболом.
Я назвал тех, кто бы прошел в основу.
Это объективно. В комбинированной сборной было даже не 3, а 2 игрока Ттх.
Я решил добавить, чтобы не было обидно было 😉
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Billy_Shears
Ответ Den-is
Следующий вопрос - ты точно разбираешься в футболе?
У меня единственный вопрос, зачем в ваше учреждение провели интернет?
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