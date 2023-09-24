Артета о 2:2 с «Тоттенхэмом»: «На «Арсенал» эмоционально повлиял второй пропущенный мяч. Нам не хватило хладнокровия и мастерства в атаке»
Микель Артета поделился мнением о матче против «Тоттенхэма».
«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли 2:2 в матче АПЛ.
«Конечно, мы расстроены тем, что не смогли заполучить три очка, особенно на фоне того, что мы дважды выходили вперед в счете, особенно из-за таких ситуаций, в которых мы пропускали и того, что могли повести 2:0 в моменте с Габриэлом Жезусом.
Второй пропущенный гол эмоционально повлиял на команду.
Затем игра обрела контратакующий характер, а при таком футболе всегда есть риск, если играешь против «Тоттенхэма». Нам не хватило мастерства в нападении.
Тем не менее, команда показала феноменальный настрой и энергию.
Но нам не хватало хладнокровия при игре с мячом против такой хорошей команды, как «Тоттенхэм». Отдаю сопернику должное», – сказал главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
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Ромеро 2:2 Сон ✅
Ждем Парти, Тимбера, Марти и Троссара свеженьких. Сезон только начался, COYG
Я назвал тех, кто бы прошел в основу.
Это объективно. В комбинированной сборной было даже не 3, а 2 игрока Ттх.
Я решил добавить, чтобы не было обидно было 😉