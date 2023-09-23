Тренер сборной Бразилии о том, что Винисиуса не номинировали на The Best: «Не понимаем почему. Он главный герой мирового футбола»

Теги Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Фернандо Диниз The Best Футбол

Главный тренер сборной Бразилии назвал Винисиуса главным героем мирового футбола.

Фернандо Диниз также прокомментировал тот факт, что вингер «Реала» не был включен в список претендентов на приз The Best лучшему игроку года. 

«Я считаю Винисиуса главным героем. Он главный герой мирового футбола.

Мы не можем понять, почему его не включили в список лучших в мире. Он заслужил место в нем», – сказал Диниз. 

«Винисиус был очень расстроен, плакал 3-4 часа». Анчелотти пошутил о том, что вингера «Реала» не номинировали на The Best

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31 комментарий

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Donald Subanov
Где был главный герой на ЧМ когда Неймар в одиночку тащил сборную
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Блуждающий странник
Реал что-то выиграл или может Винисиус что-то показывал фантастическое? Его и близко не должно быть к The Best. Нет трофеев, нет игры, которая перекроет игру того же Гризмана в Ла Лиге. На ЧМ был плох, в отличие от того же Гризмана. У Гризмана 15+16 в Ла Лиге и шикарная игра на ЧМ. У Винисиуса провал на ЧМ и провал с Реалом. Неплохо играл, не спорю, но в число лучших он не входит по итогам сезона
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Eden Hazard
Ответ lexa4you
мир сошёл с ума? или потому что он чёрненький? какой лучший в мире 🤷
ну странно что его не номинировали. О лучшем речь не идёт.Но индивидуально Винисиус сыграл лучше чем как минимум пара-тройка номинантов.
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Антиглор17
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не, ну разве 2 Ла-лиги, ЛЧ и другие трофеи это не достижения в его возрасте?
2 Ла Лиги и ЛЧ за сезон, в котором ни то н другое не выиграно?! 😁 награда за прошлый сезон, в котором Винисиус обделался
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Этот Райола хочет денег
Ну все, выбрасывайте из списка Месси, чемпиона мира, Холанда, выигравшего требл и срочно на первое место обиженного хитрож...темнокожего паренька без достижений!
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Direct free kick
Ответ Игорь Новиков
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Винисиуса сломали балканские костоломы? Игорь, мадридская прописка не должна давать игрокам +100 в репутацию. Объективнее нужно
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главный провокаторос
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Alex Moorag
Ответ Игорь Новиков
Неймар-вожак - смешнее ничего в футболе не слышал.
Игорь Новиков-шарит в футболе - смешнее ничего не слышал
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Slavnov
Надо ему снова поныть,по этому поводу,переиграют и вручат премию,если нормально поноет
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Блуждающий странник
Ответ Игорь Новиков
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Так дело не только в голевых действиях. Неймар был вожаком команды, вся игра шла через него. В матче с хорватами где было команде трудно только Неймар не падал ниже определенного уровня, а остальные бразильцы у ворот хорватов устраивали цирк
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Direct free kick
Ответ Антиглор17
2 Ла Лиги и ЛЧ за сезон, в котором ни то н другое не выиграно?! 😁 награда за прошлый сезон, в котором Винисиус обделался
Ты не котируешь судейский кубок Испании (прибили Атлетико левым удалением)? Не порядок пхах
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Блуждающий странник
Реал что-то выиграл или может Винисиус что-то показывал фантастическое? Его и близко не должно быть к The Best. Нет трофеев, нет игры, которая перекроет игру того же Гризмана в Ла Лиге. На ЧМ был плох, в отличие от того же Гризмана. У Гризмана 15+16 в Ла Лиге и шикарная игра на ЧМ. У Винисиуса провал на ЧМ и провал с Реалом. Неплохо играл, не спорю, но в число лучших он не входит по итогам сезона
Кстати да, Гризманн МВП той французской сборной вплоть до финала, где с Жиру откровенно выпал из игры. Хотя, там и Мбаппе тоже вывалился почти до конца основного времени, но об этом мало кто любит вспоминать🤓
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