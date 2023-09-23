Тренер сборной Бразилии о том, что Винисиуса не номинировали на The Best: «Не понимаем почему. Он главный герой мирового футбола»

Главный тренер сборной Бразилии назвал Винисиуса главным героем мирового футбола.

также прокомментировал тот факт, что вингер «Реала» не был включен в список претендентов на приз The Best лучшему игроку года.

«Я считаю Винисиуса главным героем. Он главный герой мирового футбола.

Мы не можем понять, почему его не включили в список лучших в мире. Он заслужил место в нем», – сказал Диниз.

«Винисиус был очень расстроен, плакал 3-4 часа». Анчелотти пошутил о том, что вингера «Реала» не номинировали на The Best

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