Рапино о женском футболе: «У нас две игры: одна – друг против друга, другая – за равенство и прогресс. Хотим равной оплаты для других команд»

Теги женский футбол сборная США жен Меган Рапино деньги дискриминация Футбол

Меган Рапино высказалась о роли футболисток в борьбе за равенство.

– Мы видим, как футболистки предпринимают действия против несправедливых условий труда, в которых они оказались. Протесты распространяются по всему миру. Как вы оцениваете свою роль и роль американских женщин в этой глобальной истории?

– Я уже давно поняла, что мы играем в две игры одновременно. В одной – друг против друга. В другой мы все вместе добиваемся равенства, прогресса и того, чего мы заслуживаем.

Мы хотим, чтобы другим командам платили одинаково, чтобы у них были ресурсы, которых они заслуживают, и чтобы они не подвергались женоненавистничеству, расизму и сексизму. Если это происходит за счет нашего доминирования, то да, мы хотим этого.

Может быть, для кого-то это новая концепция, но не для нас. Мы уже давно поняли, что, будучи одной из лучших команд, мы обязаны продолжать продвигать игру вперед.

Очень горжусь тем, что чемпионат мира стал таким, какой он есть сегодня, по сравнению с тем, что было четыре или восемь лет назад. Я очень горжусь тем, как команды отстаивают свои интересы, – сказала футболистка сборной США.

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56 комментариев

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зак
Даже если вы начнете играть в футбол голыми, я его смотреть не буду..
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Дзмітрый Фарботка
напоминаю, что было в 2016 году
Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла U15».
+48
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Hong Kil
От каждого по способностям, всем поровну. Скоро в Америке памятники Ленину будут ставить.
+37
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Дзмітрый Фарботка
Ответ Дзмітрый Фарботка
напоминаю, что было в 2016 году Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла U15».
важное уточнение, что Ньюкасл не английский, а какой-то местечковый австралийский
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qiqe
хз по моему мнению фоном когда идёт женский матч надо включать музыку из бени хила или смех из ситкомов
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GuruFutbola
Новиков теперь скрывается под именем sports.ru в авторах новости?)
+15
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Tbeka
Ответ Дзмітрый Фарботка
напоминаю, что было в 2016 году Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла U15».
недавно женская сборная Америки играли против любителей два тайма по 30 минут, и проиграли 12:0
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werowolf-gears
Женский футбол и медиалигу в отдельный раздел отправьте, пожалуйста
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Born is the King
Ответ Hong Kil
От каждого по способностям, всем поровну. Скоро в Америке памятники Ленину будут ставить.
Тут уже Новиков латентно продолжает набрасывать свою любимую тему. Я не удивлюсь скоро он будет писать в женском роде
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Великий Алонсо
Битва 💩 и мочи - женский футбол и медиалига
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Хан Сахан
Я что-то не понимаю
Сейчас футболистки получают даже больше, чем заслуживают. Мужской футбол привлекает больше внимания и поэтому мужчины больше зарабатывают.
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blаncо
Хотите - соответствуйте.
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Сергей Ефимов
Чтобы платили на равных, нужно играть на равных.
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chuck_norris
посмотрел недавно этот женский ЧМ - уровень футбола как у 8-летних детей на дворе
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Lionel Van Damme
Очень жаль что левая идея так захватывает мир… и самое стремное что ответ - только правые тупые фашисты… дайте что-нибудь посередине
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Arty K.
Началась старая песня... а почему бы просто не научиться нормально играть в футбол?!
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Профессор из Кобхэма
Это полено лучше бы в футбол так играло.
Запорола все что можно на ЧМ, чтобы самая сильная сборная турнира улетела домой в 1/4.
А теперь кукарекает.
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Александр Жердин
Когда женский футбол будет приносить такие же деньги ( а это значит - никогда) , как и мужской,тогда и сможете требовать такие же деньги.
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EnzoAmatera
Давай сыграешь своей лучшей командой женской,с лучшей мужской (Сити на данный момент)вас просто разорвут на все части
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AIBOLIT66
А это Рапино, она производитель яйцеклеток или только титьки носит?
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Трент Резнор
Гринвуда на неё нет…
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Melnikov1968
Если женский футбол мало кому интересен, что здесь поделаешь? Заставлять людей покупать билеты на матчи, оформлять подписки на платные каналы. Ну реально шлак. Женский баскетбол, гандбол, водное поло, в разы интереснее. Так что Рапино, выдыхай.
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Pavelaznaurov
Ответ Lionel Van Damme
Очень жаль что левая идея так захватывает мир… и самое стремное что ответ - только правые тупые фашисты… дайте что-нибудь посередине
В том то и беда((((
+2
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Rafael Sarkisian
Когда из-за матча по женскому футболу мужики начнут менять свои планы, тогда можно будет что-то говорить)
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Том Мунтян
Ответ Дзмітрый Фарботка
напоминаю, что было в 2016 году Занимающая пятое место в женском рейтинге ФИФА сборная Австралии со счетом 0:7 уступила подросткам из «Ньюкасла U15».
Таких примеров достаточно. Но она говорит, если я правильно понимаю, про оплату игр и призовые в сборных.
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