Рапино о женском футболе: «У нас две игры: одна – друг против друга, другая – за равенство и прогресс. Хотим равной оплаты для других команд»

Меган Рапино высказалась о роли футболисток в борьбе за равенство.

– Мы видим, как футболистки предпринимают действия против несправедливых условий труда, в которых они оказались. Протесты распространяются по всему миру. Как вы оцениваете свою роль и роль американских женщин в этой глобальной истории?

– Я уже давно поняла, что мы играем в две игры одновременно. В одной – друг против друга. В другой мы все вместе добиваемся равенства, прогресса и того, чего мы заслуживаем.

Мы хотим, чтобы другим командам платили одинаково, чтобы у них были ресурсы, которых они заслуживают, и чтобы они не подвергались женоненавистничеству, расизму и сексизму. Если это происходит за счет нашего доминирования, то да, мы хотим этого.

Может быть, для кого-то это новая концепция, но не для нас. Мы уже давно поняли, что, будучи одной из лучших команд, мы обязаны продолжать продвигать игру вперед.

Очень горжусь тем, что чемпионат мира стал таким, какой он есть сегодня, по сравнению с тем, что было четыре или восемь лет назад. Я очень горжусь тем, как команды отстаивают свои интересы, – сказала футболистка сборной США.

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