Баринов о 2:1 с «Зенитом»: «Локо» не в «бей-беги» играл, а в футбол. Тренер в перерыве сказал не бояться соперника»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Баринов Михаил Галактионов Матч ТВ Максим Глушенков Футбол

Дмитрий Баринов прокомментировал выездную победу над «Зенитом».

«Локомотив» обыграл «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1, уступая после 1-го тайма.

«В перерыве тренер сказал, что надо продолжать играть, не бояться соперника. Мы не играли в «бей‑беги», играли в футбол. «Зенит» хорошо играет и сам дает играть, никакой проблемы нет.

Эпизод с голом? Поймали соперника на перехвате, не сказал бы, что был сумасшедший прессинг, у Макса [Глушенкова] получилось отобрать мяч, думаю, он в этом моменте перекидывал.

Сегодня мы играли по такой схеме, с которой нечасто играем. Шесть лет не выигрывали здесь, я играл тогда, когда мы выиграли 3:0. Всех болельщиков «Локомотива» поздравляю. Давайте не будем загадывать на будущее, идти от игры к игре. Может получиться, как сегодня с «Зенитом», может – как с «Крыльями», – сказал капитан «Локомотива».

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5 комментариев

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Тмб68рус
Нижнему не слейте в следующем туре, а то вы любите интервью раздавать после успехов
+12
-4
+8
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alexmixer9
Ответ Виктор Иванович
Удивииииииил Семака уже и так никто не боится, поставил ccыкливый футбол с кучей защитников и тики-такой в центре поля с 70% владения и радуется, а вот армию легионеров заставить играть так и не смог - есть настроение - играют, нет - ну, нет значит.
Так это тренерский стиль сельдерея, как будто он когда то игру ставил)
+2
-1
+1
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maxAdvokat@yandex.ru
Ответ alexmixer9
Так это тренерский стиль сельдерея, как будто он когда то игру ставил)
сельд##рей🤣🤣🤣
+1
0
+1
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Виктор Иванович
Удивииииииил
Семака уже и так никто не боится, поставил ccыкливый футбол с кучей защитников и тики-такой в центре поля с 70% владения и радуется, а вот армию легионеров заставить играть так и не смог - есть настроение - играют, нет - ну, нет значит.
+5
-5
0
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Вячеслав Орлов
Ну пусть порадуются не игры не толку бестолочи вот и весь Локо это им надолго хватит вспоминать ха ха ха вот когда будет чемпионами тогда и поговорим
+1
-1
0
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