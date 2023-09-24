Баринов о 2:1 с «Зенитом»: «Локо» не в «бей-беги» играл, а в футбол. Тренер в перерыве сказал не бояться соперника»
Дмитрий Баринов прокомментировал выездную победу над «Зенитом».
«Локомотив» обыграл «Зенит» в 9-м туре Мир РПЛ со счетом 2:1, уступая после 1-го тайма.
«В перерыве тренер сказал, что надо продолжать играть, не бояться соперника. Мы не играли в «бей‑беги», играли в футбол. «Зенит» хорошо играет и сам дает играть, никакой проблемы нет.
Эпизод с голом? Поймали соперника на перехвате, не сказал бы, что был сумасшедший прессинг, у Макса [Глушенкова] получилось отобрать мяч, думаю, он в этом моменте перекидывал.
Сегодня мы играли по такой схеме, с которой нечасто играем. Шесть лет не выигрывали здесь, я играл тогда, когда мы выиграли 3:0. Всех болельщиков «Локомотива» поздравляю. Давайте не будем загадывать на будущее, идти от игры к игре. Может получиться, как сегодня с «Зенитом», может – как с «Крыльями», – сказал капитан «Локомотива».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Семака уже и так никто не боится, поставил ccыкливый футбол с кучей защитников и тики-такой в центре поля с 70% владения и радуется, а вот армию легионеров заставить играть так и не смог - есть настроение - играют, нет - ну, нет значит.