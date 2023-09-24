Галактионов о 2:1 с «Зенитом»: «Знаменательная победа на поле чемпиона. Молодые русские мальчишки бились, а опытные ребята помогали»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Футбол

Михаил Галактионов отметил волю «Локомотива» к победе после игры с «Зенитом».

Московский клуб одержал победу в матче 9-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.

– Эта победа переломная, учитывая весь негатив вокруг команды в последнее время?

– Это покажут дальнейшие матчи. Но победа важнейшая, знаменательная, тем более на поле действующего чемпиона России. Порядка пяти‑шести лет «Локомотив» вообще не брал очки в Санкт‑Петербурге, зачастую уступая с крупным счетом.

Конечно, сегодняшняя победа потрясающая. Сегодня был дух коллективизма и единства, наши молодые русские мальчишки бились и боролись, а опытные ребята рядом с ними помогали. Это боевой коллектив! – сказал главный тренер «Локомотива».

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37 комментариев

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error505
С 1 легионером в старте обыграть Зенит, у которого из русских в страте только Кержаков и Караваев, много стоит. С победой красно-зеленые!
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Zakir0561
Все правильно! Наш Российский коллектив лучше всяких бразильских наёмников!
+67
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Дядя Гор
Дайте человеку порадоваться.
+24
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Дмитрий Махаев
Ответ космонавт на дереве
Отдельное спасибо русским Сулейманову и Тикнизяну за победный гол
вот тут вообще мимо))
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Сергей Телегин
супер победа! может где-то повезло,но Локо этого заслужили!!! молодцы мальчишки
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Никита Самарин
Галактионову надо отдать должное, что постепенно Локо находит балан в игре (нашёл место Сильянову, который в обороне точно добавил команде).
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Дмитрий Махаев
Мих Мих, сегодняшний матч идет в зачет бесспорно, но стабильности в команде нет, игры особо нет. сегодня много было на везении и морально волевых. После убойной весны, если честно сильно начал сомневаться в квалификации Галактионова.
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goldberg 77
Первая игра Локо в этом сезоне, которая реально понравилась!)
У игроков горели глаза)
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dreamstep
Локо надо так на всех настраиваться, тогда есть шанс бороться за чемпионство. А то с условным крепким Уралом/НН могут недооценить соперника.
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Моё Моя
Ответ error505
С 1 легионером в старте обыграть Зенит, у которого из русских в страте только Кержаков и Караваев, много стоит. С победой красно-зеленые!
И Фернандес)))
+6
-1
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космонавт на дереве
Отдельное спасибо русским Сулейманову и Тикнизяну за победный гол
+21
-16
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Алекс 777
Ответ error505
С 1 легионером в старте обыграть Зенит, у которого из русских в страте только Кержаков и Караваев, много стоит. С победой красно-зеленые!
на самом деле поражает хладнокровие Глущенкова в завершающей стадии атаки. очень не характерное качество для русских игроков.
с такой ментальностью парень в европу может ехать.
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kvn9
Ответ Никита Самарин
Галактионову надо отдать должное, что постепенно Локо находит балан в игре (нашёл место Сильянову, который в обороне точно добавил команде).
Не просто добавил, Сельянов лучший защитник из всех сейчас у Локо, в том числе и Тикнизяна, который хорош в атакующих действиях, но ужасен в оборонительных. Странно, что столько времени он не давал ему законное место в старте.
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Арсений Хахатанов
Обыграть команду чемпиона в которой практически две трети легов почти русским составом дорогого стоит! Это та игра команды которой я и ждал после весеннего разрыва! Порадовали)
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Sergey Sviridov
Ответ космонавт на дереве
Отдельное спасибо русским Сулейманову и Тикнизяну за победный гол
Тикнизян родился в Питере, Сулейманов в Дербенте, самом старом городе России. В чем твой выхлоп? В воду пукнул?
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alexsem69
С победой, паровозы❤️💚
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Peter Parker
«Воскликнул главный тренер Локомотива». А сам Галактионов в курсе, что он воскликнул?)
Что за внезапная тяга к таким художественным оборотам? Про одутловатые лица землянистого цвета скоро ждать?
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mishakmv96
Сегодня взяли настроем и морально-волевыми качествами. Обыграть чемпиона на их поле - дорого стоит!
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Бартоломью
Я бы на месте Галактионова добавил, что победа знаменательна для всей футбольной России ))..
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Roman
Ответ kvn9
Не просто добавил, Сельянов лучший защитник из всех сейчас у Локо, в том числе и Тикнизяна, который хорош в атакующих действиях, но ужасен в оборонительных. Странно, что столько времени он не давал ему законное место в старте.
Я тоже не понимал, но как потом сказали, что у Сильянова была череда мелких травм, которые выбивали его из тонуса. Сейчас залечил и играть сразу начал
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error505
Ответ Моё Моя
И Фернандес)))
Тогда уж и Клаудиньо)
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Vasili Poplove
Галактикос
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Garri2104
это было сильно, особенно концовка матча, огонь!!!
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T622222
Комментарий удален пользователем
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kvn9
Ответ Roman
Я тоже не понимал, но как потом сказали, что у Сильянова была череда мелких травм, которые выбивали его из тонуса. Сейчас залечил и играть сразу начал
Тоже читал, но не особо убедило, в заявке на лавке вроде его в каждом матче видел, мне думается дело было в другом, хотя могу и ошибаться конечно.
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