Галактионов о 2:1 с «Зенитом»: «Знаменательная победа на поле чемпиона. Молодые русские мальчишки бились, а опытные ребята помогали»

Михаил Галактионов отметил волю «Локомотива» к победе после игры с «Зенитом».

Московский клуб одержал победу в матче 9-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1.

– Эта победа переломная, учитывая весь негатив вокруг команды в последнее время?

– Это покажут дальнейшие матчи. Но победа важнейшая, знаменательная, тем более на поле действующего чемпиона России. Порядка пяти‑шести лет «Локомотив» вообще не брал очки в Санкт‑Петербурге, зачастую уступая с крупным счетом.

Конечно, сегодняшняя победа потрясающая. Сегодня был дух коллективизма и единства, наши молодые русские мальчишки бились и боролись, а опытные ребята рядом с ними помогали. Это боевой коллектив! – сказал главный тренер « ».

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