Семак о голе «Локо» в конце игры: «Таких матчей очень много становится – хорошая пища для размышлений. Ничего не потеряно, но поражение неприятное»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак не считает поражение «Зенита» от «Локомотива» фатальным.

«Зенит» уступил «Локо» в 9-м туре Мир РПЛ со счетом 1:2.

«Начали мы неплохо в первой половине первого тайма, дальше инициативу отдали, позволили сопернику создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последней передачи нам не хватило, чтобы забить второй мяч.

В конце пропустили мяч и проиграли. К сожалению, такие матчи бывают. В этом сезоне их очень много становится. Для нас это хорошая пища для размышлений. Ничего не потеряно, но поражение неприятное», – сказал главный тренер «Зенита».

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33 комментария

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Иван Шуткин
Ответ Forrest Gamp
да какая там пища? с таким составом и админресуросом ты должен уже на 5 очков оторваться от всех, просто Сережа, ты профнепригоден
Профнепригоден?) 5 Раз подряд Чемпион) Ты что куришь?
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Fomin525
Ответ Forrest Gamp
да какая там пища? с таким составом и админресуросом ты должен уже на 5 очков оторваться от всех, просто Сережа, ты профнепригоден
Манчини же оторвался, да?
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sd4fmwrvz8
Локо порадовали всю страну
+15
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Nick Crosier
Семака вообще ничем не проймешь. Хотя он прекрасно понимает,на дистанции это неприятно,но не критично.
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ϯιμόθεος
Ответ dreamstep
Семак кажется не понимает как мотивировать сытых бразильцев.
Я заметил, что сбавил только Клаудиньо. Да и агрессия появилась. Когда был Малком такой херни не было.
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ТрактоПоктер
Ответ sd4fmwrvz8
Локо порадовали всю страну
Болеет за Спартак....
Ну кто же ещё у нас за всю страну вещать может)
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Кузбасс
Ответ Vićtor Diaź
Какой же тогда лозунг у спартачка после 1-18 или 0-7 от Ливерпуля?😂 «И так сойдёт!»? Или «главное не победа, а участие»?
О, я смотрю ты активно притапливал за Спартак в свое время, а, тру фэн Зенитушки с 2008-го?
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MustOilHelsinki
5 побед в 9 матчах – не так уж и много. В этом сезоне Зенит частенько стал терять очки. Ну что ж, тем интереснее будет наш чемпионат. Надеюсь, Зенит будет ошибаться в обороне поменьше, а то меня уже пугают эти перепасовки у своей штрафной
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Не уверен!!
Бариос конечно привёз
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dreamstep
Семак кажется не понимает как мотивировать сытых бразильцев.
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иван кочубей
Круг выбрасывает мяч в сторону своих ворот, Барриос начинает финт в сторону своих ворот, Сережа ты бы объяснил им , что так взрослые не играют.
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ArtBro
Конечно не приятно, казалось бы у конкурентов купили игроков и перехватили, но оказывается не везде и всегда это работает
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Сергей Жарковский
Неприятность эту мы переживём.
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Дима
Ответ Fomin525
Манчини же оторвался, да?
во времена Манчини в рпл играли Фернандеш, Классон, Адриано, Влашич, Жиго, Фернандо и многие другие.
Это самая нелепая оправдашка
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Fomin525
Ответ Дима
во времена Манчини в рпл играли Фернандеш, Классон, Адриано, Влашич, Жиго, Фернандо и многие другие. Это самая нелепая оправдашка
Ну и сколько чемпионств при Манчини и луческу?
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Дима
Ответ Fomin525
Ну и сколько чемпионств при Манчини и луческу?
так я и говорю, что тогда в чемпионате у других команд тоже были игроки уровня Клаудиньо и Венделов. Ману, Влашич, Миранчук Алексей,Чорлука, Березуцкие. А сейчас Зенит а других Кузьмичевы и Тикнизяны
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Ответ Иван Шуткин
Профнепригоден?) 5 Раз подряд Чемпион) Ты что куришь?
Так это спасибо Дюкову. Причём здесь Семак?
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KOT_B_yHTAX
Эти перепасовки словно Ренаном были подсказаны и его в ужасе сослали налавку, а до сих пор продолжают...
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lemming
Ответ dreamstep
Семак кажется не понимает как мотивировать сытых бразильцев.
точно не сельдереем.
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