Семак о голе «Локо» в конце игры: «Таких матчей очень много становится – хорошая пища для размышлений. Ничего не потеряно, но поражение неприятное»

Сергей Семак не считает поражение «Зенита» от «Локомотива» фатальным.

«Зенит» уступил «Локо» в 9-м туре Мир РПЛ со счетом 1:2.

«Начали мы неплохо в первой половине первого тайма, дальше инициативу отдали, позволили сопернику создавать опасные ситуации. Второй тайм был лучше, нужно было забивать. Хорошие подходы были, но последней передачи нам не хватило, чтобы забить второй мяч.

В конце пропустили мяч и проиграли. К сожалению, такие матчи бывают. В этом сезоне их очень много становится. Для нас это хорошая пища для размышлений. Ничего не потеряно, но поражение неприятное», – сказал главный тренер « ».

Какое безумие! Победный «Зениту» на 90+1, дикий рык, драка и удаление – все успел Тикнизян

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS