Арендованного ПСВ у «Баварии» хавбека Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал

Теги Бавария высшая лига Нидерланды ПСВ сборная США по футболу бундеслига Германия Петер Бос Алмере Сити Малик Тилльман Футбол

Хавбека ПСВ Малика Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал.

Эйндховенский клуб на выезде разгромил «Алмере» (4:0) в 6-м туре чемпионата Нидерландов. Вероятно, хавбек сборной США, арендованный у «Баварии», проспал выезд на матч. Стартовый свисток был запланирован на 20:00 по местному времени. Игра проходила в часе и 15 минутах езды от Эйндховена.

«Он проспал, поэтому я оставил его дома. Мне сказали, что он все еще хочет приехать, но я ответил, что это не обязательно. Завтра он снова будет тренироваться», – сказал тренер ПСВ Петер Бос.

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7 комментариев

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SaH4r.
все мы немного Тильман
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felipe89
Кто составлял заголовок? Мозг можно сломать
+4
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Давид Agabekyan
Бос молодец. По человечески к пареньку отнёсся, а не стал в дубли отсылать
+2
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Emilpers88
Ответ pit4er
Большим талантом считался, но оказался травматичным: разрыв крестов, травма подколенного сухожилия. Может надо как раз побольше спать, нормально восстанавливаться
Так и побольше спать, как мы видим тоже не идёт ему на пользу)))
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Александр Зубков
Ответ felipe89
Кто составлял заголовок? Мозг можно сломать
Это записка от мамы Тельмана.
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