Арендованного ПСВ у «Баварии» хавбека Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал

Хавбека ПСВ Малика Тилльмана не включили в состав на матч, потому что он проспал.

Эйндховенский клуб на выезде разгромил «Алмере» (4:0) в 6-м туре чемпионата Нидерландов. Вероятно, хавбек сборной США, арендованный у «Баварии», проспал выезд на матч. Стартовый свисток был запланирован на 20:00 по местному времени. Игра проходила в часе и 15 минутах езды от Эйндховена.

«Он проспал, поэтому я оставил его дома. Мне сказали, что он все еще хочет приехать, но я ответил, что это не обязательно. Завтра он снова будет тренироваться», – сказал тренер ПСВ Петер Бос.

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