Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти. Они пообедали на базе «Реала»

Президент «Реала» впервые в сезоне провел встречу с Карло Анчелотти.

, Анчелотти и директор « » Хосе Анхель Санчес встретились на клубной базе и пообедали.

На встрече обсуждали старт сезона. Отмечается, что Перес и регулярно контактируют, но встретились впервые в сезоне.

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