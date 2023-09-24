Перес впервые в сезоне встретился с Анчелотти. Они пообедали на базе «Реала»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Президент «Реала» впервые в сезоне провел встречу с Карло Анчелотти.

Флорентино Перес, Анчелотти и директор «Реала» Хосе Анхель Санчес встретились на клубной базе и пообедали.

На встрече обсуждали старт сезона. Отмечается, что Перес и Анчелотти регулярно контактируют, но встретились впервые в сезоне.

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16 комментариев

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Peter Parker
Обычно просто голосовые и кружочки кидают друг другу
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Spaten
300 коньяку, две колбасы, две киевские и мороженое.
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Дима Кожурин
Ответ Peter Parker
Обычно просто голосовые и кружочки кидают друг другу
вк стикеры
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Гамаль Хайдаров
Вместе помолились за Джуда и разошлись)
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Andrey Ashhabadskiy
а потом им привели девок
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Vovker
Что ели хоть, напишите, в чем одеты были. Очень интересно, горим от нетерпения узнать!
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Vićtor Diaź
Ответ Peter Parker
Обычно просто голосовые и кружочки кидают друг другу
Рилсы в инсте
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Роман
Ну после такой провальной гонки необходимо было объясниться
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Rus Donskoy
обсуждали педофильные темы игроков реала
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jerry40
Наерное эту встречу готовили месяц. Сотни фотографов, ковровая дорожка, военный оркестр.
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Мадина Уйгурова
Может на Гран При Катара нормально поедет и закончит гонку в тройке после того как покушает с прекрасным тренером
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llolishe
Реалу серьезно стоит задуматься о трансфере Осихмена
Беллингем круто играет,но впереди весь сезон
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Real_v_dushe
Если обсуждали, что кроме Беллингема в составе нет сейчас игроков, способных постоянно забивать, то хорошо, а если просто поели, то бессмысленно.
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llolishe
Обсуждали что оба не могут дозвониться до САФА)
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SmokingShadow
Ответ Peter Parker
Обычно просто голосовые и кружочки кидают друг другу
мемасики
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llolishe
Ответ Vovker
Что ели хоть, напишите, в чем одеты были. Очень интересно, горим от нетерпения узнать!
Один в футболке Заболотного пришел
Другой в футболке Бикфавли
Итак понятно
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