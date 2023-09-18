Надаль хотел бы стать президентом «Реала»: «Но сегодня у нас лучший президент из всех возможных»

Рафаэль Надаль заявил, что хотел бы стать президентом «Реала».

«Хочу ли я быть президентом мадридского «Реала»? У меня нет такой мечты, но я бы хотел. Но сегодня сказать нечего, потому что у нас самый лучший президент из всех возможных [ ].

В жизни происходит много поворотов, и нужно спросить себя, достаточно ли ты квалифицирован для того, чтобы заниматься определенным делом. Кажется, вы, ребята ( обратился к интервьюеру – Sports.ru), монтируете фильмы. Я думаю, что не соответствую требованиям, чтобы быть одним из вас», – сказал 22-кратный чемпион «Больших шлемов» и болельщик « » в интервью Movistar+.

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