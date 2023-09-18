Ткаченко о гендиректоре «Спартака» Малышеве: «Этакий Тед Лассо русского футбола. Футболисты отзываются о нем как об очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение человеке»

Герман Ткаченко сравнил гендиректора «Спартака» Олега Малышева с Тедом Лассо.

– Вы назвали лучшим президентом футбольного клуба в России. А как вам ?

– Я знаю о нем по предыдущей работе. А сейчас встречался с ним только один раз, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Рискну утверждать, что он этакий Тед Лассо (главный герой одноименного сериала, тренер футбольной команды – Sports.ru) русского футбола.

Разговаривал с футболистами, они тоже отзываются о нем как о человеке, сконцентрированном на главном, очень доброжелательном и настроенном на позитивное решение. То же касается его взаимоотношения с сотрудниками в клубе. А также это видно по его интервью, после хороших и особенно не очень матчей, – сказал глава компании ProSports Management.

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