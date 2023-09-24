Почеттино о том, что «Челси» должен побеждать в каждом матче: «Да, но мы не та команда, бравшая ЛЧ или АПЛ. Со временем мы что-то построим»
Маурисио Почеттино согласен, что «Челси» должен побеждать в каждом матче.
– Должны ли вы побеждать в каждом матче только потому, что вы «Челси»?
– Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.
Мы должны принять, что у нас проект. Идея. Но со временем мы построим что-то на будущее, – сказал тренер «Челси».
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В сентябре: Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.
Он стартует скоро, надо только подождать
Там все будет прекрасно, там все будет в кайф
Там наверное вообще не надо будет побеждать