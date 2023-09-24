Почеттино о том, что «Челси» должен побеждать в каждом матче: «Да, но мы не та команда, бравшая ЛЧ или АПЛ. Со временем мы что-то построим»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино согласен, что «Челси» должен побеждать в каждом матче.

– Должны ли вы побеждать в каждом матче только потому, что вы «Челси»?

– Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.

Мы должны принять, что у нас проект. Идея. Но со временем мы построим что-то на будущее, – сказал тренер «Челси».

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23 комментария

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Роман
В августе: Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу.

В сентябре: Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.
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Иван Новиков
Этот персонаж явно смотрел мульт про Чебурашку.
+5
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Eden Hazard
Ответ Роман
В августе: Хочу выиграть Кубок лиги, Кубок Англии и Премьер-лигу. В сентябре: Да, но мы не тот «Челси», который выигрывал Лигу чемпионов или Премьер-лигу.
Разве цель и желание тренера запрещают ему трезво оценивать текущее состояние команды? Он разве говорил что сразу всех рвать начнет?
+3
-2
+1
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GrandPapa
"Тихо едешь...". 5 очей за 5 туров - это анти-рекорд на все времена
+2
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Собиратель хаоса
А у нас в проекте все будет зашибись
Он стартует скоро, надо только подождать
Там все будет прекрасно, там все будет в кайф
Там наверное вообще не надо будет побеждать
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ман сити фейк
Верю Почу что у него получится
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Waititi
Должен не обязан.
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Алексей Гусев
Ответ Obdob
Все мы помним, как новый владелец не дал Тухелю время исправить ситуацию и что из этого потом вышло. Поэтому лучший тренер в истории Челси просит немного доверия от руководства и чуточку терпения от сочувствующих этому клубу. Другими словами, Почу нужно дать время поработать как минимум до следующей игры с Лестером.
Лучший тренер в истории???
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Wagner
Ответ Алексей Гусев
Лучший тренер в истории???
Это сарказм
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Wagner
Ответ Eden Hazard
Разве цель и желание тренера запрещают ему трезво оценивать текущее состояние команды? Он разве говорил что сразу всех рвать начнет?
А что раньше ему мешало трезво оценивать? Текила?
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