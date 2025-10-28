Тренер «Райо Вальекано» Перес признан лучшим в Ла Лиге в октябре. Он обошел Алонсо и Пеллегрини

Иньиго Перес признан тренером месяца в Ла Лиге.

Под руководством 37-летнего экс-полузащитника «Атлетика» «Райо Вальекано» провел в октябре 3 матча и одержал 3 победы, общий счет – 5:0.

На награду также претендовали Хаби Алонсо («Реал») и Мануэль Пеллегрини («Бетис»).

Перес признан тренером месяца в Ла Лиге впервые в карьере. С «Райо Вальекано» он работает с 2024 года.