Почеттино о Боули: «Руководство поддерживает проект. «Челси» играет хорошо, но команды создают меньше нас, а забивают больше – это разочаровывает»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино признался, что обсуждает выступления «Челси» с Тоддом Боули.

«Мы разговариваем. Мы общаемся со спортивными директорами – они поддерживают проект. Они не разочарованы, мы одинаково воспринимаем этот проект.

Мы играем хорошо, но нужно лучше использовать моменты. Это важнее всего в футболе. Сложно найти данные, согласно которым «Челси» не был бы в числе лидеров по созданным моментам.

Я не расстраиваюсь, потому что считаю, что команда играет хорошо, лишившись при этом важных футболистов.

Я разочарован из-за того, что многие команды, создающие меньше моментов, забивают больше голов. Вот почему мы огорчаемся. Игроки заслуживают большего», – отметил главный тренер «Челси».

Лондонцы набрали 5 очков в 5 турах АПЛ и занимают 14-е место в таблице.

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8 комментариев

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Рома Santi
Как болейщик Ливерпуля рад что челси играет так хорошо
+10
-2
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S. A.
Проект – это скупка юнцов за оверпрайс?
+6
-2
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Рома Santi
Ответ Cyle Rayner
как будто колбасе что-то светит от того, что челси играет плохо, оба будут вне четвёрки в конце сезона, салах так и не сможет отомстить Реалу...
Посмотрим
+3
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Денис Давыдов
Ответ Sans Skeleton
эти юнцы занимают первое место по владению. остальное придет.
Придет уже в чемпионшипе
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