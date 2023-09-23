Почеттино о Боули: «Руководство поддерживает проект. «Челси» играет хорошо, но команды создают меньше нас, а забивают больше – это разочаровывает»
Маурисио Почеттино признался, что обсуждает выступления «Челси» с Тоддом Боули.
«Мы разговариваем. Мы общаемся со спортивными директорами – они поддерживают проект. Они не разочарованы, мы одинаково воспринимаем этот проект.
Мы играем хорошо, но нужно лучше использовать моменты. Это важнее всего в футболе. Сложно найти данные, согласно которым «Челси» не был бы в числе лидеров по созданным моментам.
Я не расстраиваюсь, потому что считаю, что команда играет хорошо, лишившись при этом важных футболистов.
Я разочарован из-за того, что многие команды, создающие меньше моментов, забивают больше голов. Вот почему мы огорчаемся. Игроки заслуживают большего», – отметил главный тренер «Челси».
Лондонцы набрали 5 очков в 5 турах АПЛ и занимают 14-е место в таблице.
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