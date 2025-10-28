  • Спортс
  Фанаты «Реала» скандировали «Барса» – шлюхи», «Барса» – пидоры» и «Болеть за «Барсу» – значит быть дебилом» перед и во время класико. Ла Лига зафиксировала нарушения
Фанаты «Реала» скандировали «Барса» – шлюхи», «Барса» – пидоры» и «Болеть за «Барсу» – значит быть дебилом» перед и во время класико. Ла Лига зафиксировала нарушения

Ла Лига зафиксировала оскорбительные кричалки на игре «Реал» – «Барселона» (2:1).

По информации, полученной организацией от делегата матча и из других источников, за 35 минут до начала класико группа фанатов хозяев в течение десяти секунд скандировала: «Барса» – шлюхи, «Барса» – шлюхи, эй!»

Вскоре эти же болельщики начали петь: «Оле-ле, оле-ла, болеть за «Барсу» – значит быть дебилом».

Наконец, на второй минуте игры раздалась еще одна кричалка: «Барса» – пидоры, «Барса» – пидоры, эй!»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт Ла Лиги
