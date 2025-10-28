«Зенит» предлагал 15+5 млн евро за Алана Андраде. «Палмейрас» отказался от переговоров и надеется продать 21-летнего форварда за 30 млн (ESPN)

«Зениту» интересен Алан Андраде.

По информации ESPN, петербуржцы предлагали «Палмейрасу» 15 млн евро, еще 5 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Бразильский клуб отказался вести переговоры о трансфере 21-летнего форварда.

Руководство «Палмейраса » считает, что Алана можно будет продать за 30 млн евро. Среди интересующихся им команд называется «Брайтон ».

В 2025 году нападающий забил 1 гол в 21 матче высшей лиги Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .