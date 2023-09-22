Маурисио Почеттино: «У «Челси» было 15 футболистов в матче с «Борнмутом» – 3-4 игрока из академии. Мы играем хорошо, но нужно лучше использовать голевые моменты»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» показывает хороший футбол.

Лондонский клуб сыграет против «Астон Виллы» в матче АПЛ.

«Челси» не заслужил участие в еврокубках в этом сезоне, а у «Астон Виллы» очень хорошая команда. Они готовы выступать в Лиге конференций.

В нашем составе было всего 15 футболистов в матче с «Борнумтом». Нам пришлось задействовать трех или четырех игроков из академии.

Тем не менее мы будем конкурентоспособны в предстоящем матче. Это важная игра для нас. Нужно победить.

На самом деле мы играем хорошо, но нужно лучше использовать моменты. Мы создаем достаточно голевых моментов, но не забиваем голы», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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20 комментариев

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Evil Man
Бедняги, настоящий кадровый голод в команде, пока остальные мешки закупаются!
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Франческо Тотти
где Челси играл хорошо? первый тайм с Ливерпулем если, дальше - мрак. Команда, которая выходит на поле, может контролировать мяч и не знает, что делать дальше. Напоминает Спартак времен Карпина и Моцарта, правда в АПЛ конкуренция выше.
От единственного нормального напа избавились, набрали кучу перспективных "проспектов" и занимаются херней
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milky way
3 недели без трансферов. Когда этот скупердяй Боули раскошелится..
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ljolik888
Шулер , Должун и компания ждём объяснений. Челси играют хорошо или Маурисио врёт ? Сейчас ваше место ниже десятого в АПЛ - это ваш уровень или еще ниже . Как там молодёжь, которая покупалась за бешенные деньги .? Конечно ответов не будет - им лучше написать про Гави и Барселону - аналитики хреновы .
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Evgen_Hazard
Поч поплыл, конечно. Ладно фамилий не знать, но не знать количество игроков это уже что-то новое
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Фанат спорта01
Ответ United_LP
Интересно, что бы он говорил, руководя нынешний МЮ с 11 недоступными футболистами: 01. Кобби Майну - лодыжка 02. Амад Диалло - колено 03. Тайрелл Маласия - колено 04. Рафаэль Варан - неизвестно 05. Люк Шоу - мышечная травма 06. Мэйсон Маунт - ушиб 07. Антони - отстранен от тренировок 08. Софьян Амрабат - спина 09. Харри Магуайр - неизвестно 10. Джейдон Санчо- отстранен от тренировок 11. Аарон Уан-Биссака - мышечная травма.
может посмотреть на игру Челси и увидеть что у них 10травмированных игроков?
именно что травмированных.
Санчо и Антони вроде доступны,как и Мага.
уже осталось 8.
а Майну и Диалло это кто вообще?
они вообще Когда-то за МЮ играли в АПЛ?
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Фанат спорта01
Ответ United_LP
Они и в ЛЧ играли)
посмотрел стату и у одного аж целых 10минут В АПЛ
у второго 90минут в лч и 171 минут в АПЛ.
Незаменимые игроки ничего не скажешь.
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VictorVallecano
А где остальные 90% состава?
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S. A.
15? Мудрик с Джексоном считаются?
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Я Гражданин Мира
Сколько можно игроков покупать !?
И все по 100 миллионов, и никто не умеет не забивать и не защищаться
Я никогда такого не видел не в одном клубе
Этого реально трудно понять
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Тюменец
Не считая потраченных денег, Челси, уже близок к совершенству ))
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SWAGG
бройлер всадил в команду лярд, а состав хуже виллы, вхю и конечно же любимого брайтона. да еще и поч, который не умеет выигрывать должен что то выжимать из этих игроков. заведомо провальное решение было приглашать аргентинского шарлатана
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devic33
Ещё один живёт в своём мире. Вы играли ужасно
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mc-manaman
надо ключевым игроком сделать мудрика
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neolol0
Ответ VictorVallecano
А где остальные 90% состава?
Они не могут быть заявлены из-за правил.
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