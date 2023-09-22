Маурисио Почеттино: «У «Челси» было 15 футболистов в матче с «Борнмутом» – 3-4 игрока из академии. Мы играем хорошо, но нужно лучше использовать голевые моменты»
Маурисио Почеттино считает, что «Челси» показывает хороший футбол.
Лондонский клуб сыграет против «Астон Виллы» в матче АПЛ.
«Челси» не заслужил участие в еврокубках в этом сезоне, а у «Астон Виллы» очень хорошая команда. Они готовы выступать в Лиге конференций.
В нашем составе было всего 15 футболистов в матче с «Борнумтом». Нам пришлось задействовать трех или четырех игроков из академии.
Тем не менее мы будем конкурентоспособны в предстоящем матче. Это важная игра для нас. Нужно победить.
На самом деле мы играем хорошо, но нужно лучше использовать моменты. Мы создаем достаточно голевых моментов, но не забиваем голы», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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От единственного нормального напа избавились, набрали кучу перспективных "проспектов" и занимаются херней
именно что травмированных.
Санчо и Антони вроде доступны,как и Мага.
уже осталось 8.
а Майну и Диалло это кто вообще?
они вообще Когда-то за МЮ играли в АПЛ?
у второго 90минут в лч и 171 минут в АПЛ.
Незаменимые игроки ничего не скажешь.
И все по 100 миллионов, и никто не умеет не забивать и не защищаться
Я никогда такого не видел не в одном клубе
Этого реально трудно понять