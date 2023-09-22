Маурисио Почеттино: «У «Челси» было 15 футболистов в матче с «Борнмутом» – 3-4 игрока из академии. Мы играем хорошо, но нужно лучше использовать голевые моменты»

Маурисио Почеттино считает, что «Челси» показывает хороший футбол.

Лондонский клуб сыграет против «Астон Виллы» в матче .

«Челси» не заслужил участие в еврокубках в этом сезоне, а у « » очень хорошая команда. Они готовы выступать в Лиге конференций.

В нашем составе было всего 15 футболистов в матче с «Борнумтом». Нам пришлось задействовать трех или четырех игроков из академии.

Тем не менее мы будем конкурентоспособны в предстоящем матче. Это важная игра для нас. Нужно победить.

На самом деле мы играем хорошо, но нужно лучше использовать моменты. Мы создаем достаточно голевых моментов, но не забиваем голы», – сказал главный тренер « » .

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