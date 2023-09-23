Почеттино вступился за медицинский департамент «Челси» на фоне множества травм: «У нас хорошие специалисты. Есть и элемент невезения»

Маурисио Почеттино защитил медицинский департамент «Челси».

У лондонцев много травмированных. В последнем матче с «Борнмутом» (0:0) «Челси» остался без 12 игроков.

«Речь идет о профиле игрока, его рисках. Дело не в том, кто работает в медицинском департаменте.

Думаю, что мы должны уважать то, что в этих областях в клубе работают очень хорошие специалисты, квалифицированные люди. Именно поэтому они в футболе. Но есть индивидуальный риск для определенных игроков, который нужно оценивать.

Есть и элемент невезения. Бывают травмы, которые случаются [раз] за один-два сезона, но они произошли с «Челси» сейчас из-за различных ситуаций, которые мы не в силах контролировать», – сказал тренер лондонского клуба.

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