Почеттино вступился за медицинский департамент «Челси» на фоне множества травм: «У нас хорошие специалисты. Есть и элемент невезения»

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Здоровье Футбол

Маурисио Почеттино защитил медицинский департамент «Челси».

У лондонцев много травмированных. В последнем матче с «Борнмутом» (0:0) «Челси» остался без 12 игроков.

«Речь идет о профиле игрока, его рисках. Дело не в том, кто работает в медицинском департаменте.

Думаю, что мы должны уважать то, что в этих областях в клубе работают очень хорошие специалисты, квалифицированные люди. Именно поэтому они в футболе. Но есть индивидуальный риск для определенных игроков, который нужно оценивать.

Есть и элемент невезения. Бывают травмы, которые случаются [раз] за один-два сезона, но они произошли с «Челси» сейчас из-за различных ситуаций, которые мы не в силах контролировать», – сказал тренер лондонского клуба.

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9 комментариев

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milky way
С тренером Боули не промахнулся. Почеттино умеет грамотно оправдываться и красиво извиваться перед фанатами.
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Артём Ларсон
Ответ Барыга блинами
Просто у них в раздевалке места мало. Толкаются, пинают друг друга - отсюда и множество травм)
Шутка произнесённая 100 раз - в 100 раз смешнее 🤡
+5
-4
+1
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red hikkikomori
Ответ Эксперт Спортс
Шутка удалась
нет, это уже давно баян
+1
-1
0
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