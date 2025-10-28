Экс-судья Федотов считает, что Карпина следовало удалить: «Если тренер выходит на поле, это красная. А он сделал это в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие»

Игорь Федотов уверен, что Валерий Карпин должен был получить красную карточку.

«Удаление или неудаление тренера – работа резервного, а не главного арбитра. Он должен правильно доносить информацию и успокаивать.

Сейчас рекомендация: если тренер выходит на поле, это красная. А Карпин сделал это еще и в агрессивной манере и демонстративно проявлял несогласие.

Конечно, здесь тренера «Динамо » надо было удалять. Это ошибка резервного», – отметил экс-судья.

Главным арбитром игры «Зенит » – «Динамо» (2:1) был Алексей Сухой , резервным – Михаил Черемных.