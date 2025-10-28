Бербатова хотели «похитить» в Болгарии в 18 лет: «Товарищ сказал, что отвезет меня к другу. Мы приехали в ресторан, за одним столом сидел один человек, за тремя другими – типичные балканские шкафы»

Димитар Бербатов вспомнил, как его едва не «похитили» в юношеском возрасте.

– Тебя похитили в 18 лет. Почему ты никому из нас об этом не рассказывал?

– Потому что то, что для тебя прозвучало бы невероятно, для меня не было чем-то особенным. Просто такой была жизнь.

Я играл за ЦСКА из Софии и уже начинал проявлять свои качества. И обычно, когда игрок показывает свой уровень, команды приходят за ним, делают предложения, спрашивают, сколько осталось по контракту, какая цена и так далее.

Но дома все было иначе. Дома это было так: «Этот парень? Ладно, привози его сюда».

У меня не было машины. Так что один мой товарищ по команде после тренировки сказал: «Поедем со мной, мне нужно отвезти тебя к одному моему другу». И я был немного наивным, конечно. И, может, доверял ему, потому что мы играли в одной команде. Так что я сел в его машину.

Он отвез меня в ресторан. Мы заходим в ресторан, и там, естественно, стоят столы. За одним столом сидел один парень, а за тремя другими столами – здоровые ребята, шкафы, типичные балканские парни. Они сидели позади него, выглядели просто устрашающе.

И тот парень, который меня привез, сказал: «Иди туда, садись, я потом подойду». А тот парень: «Подходи, садись».

Я сажусь, и в голове крутится: «Что происходит? Что происходит? Нужно позвонить папе, нужно позвонить папе». И этот парень начал говорить.

Он такой: «Ты знаешь, как меня называют?» По-английски это будет, наверное, «повар». Я думаю: «Ладно».

Он говорит: «Мы о тебе знаем. Нам нужно изменить команду. Мы хотим тебя в нашей команде. Нам нужно тебя заполучить».

А я: «Да, но я играю в ЦСКА. Мне там нравится». А он сказал: «Мы это уладим. Не волнуйся об этом».

А эти парни сидят там, и я просто... ну, запуган, конечно. Так что, может, два-три часа просидел там, и в конце концов парень разрешил мне позвонить папе.

Я звоню папе: «Я здесь. Не знаю, где я. Знаешь, вокруг меня здоровые ребята». Я говорил очень быстро, а он: «Успокойся, дыши. Просто успокойся и дыши».

А я: «Что за хрень? Они меня здесь похитят, а я не хочу этого, я хочу домой». А он: «Хорошо, хорошо. Дай посмотрю, что я могу сделать. Позвоню этому парню».

В итоге кто-то кому-то позвонил, и большие боссы двух команд как-то разобрались, чтобы я не перешел, а остался там, где был. И в той ситуации, в 18 лет, видя и понимая, как тогда все делалось в Болгарии, я думал про себя: «Это конец для меня. Может, они меня изобьют или еще что-нибудь».

Но в итоге папа приехал, забрал меня на машине, и я такой: «О боже». Это заставило меня осознать, что нужно быстро повзрослеть и стать мужчиной на раннем этапе жизни, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед » в подкасте Рио Фердинанда .