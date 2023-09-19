Гафин сравнил Бителло с Малкомом, Венделом и Клаудиньо: «Ждем, что он будет лучше них»
Дмитрий Гафин высоко оценил потенциал новичка «Динамо» Бителло.
Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в рамках прошедшего трансферного окна – сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
В сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (1:1, пен. 2:4) бразилец забил дебютный гол за «Динамо».
– Бителло – самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ. Ждете от него игры уровня Малкома, Вендела или Клаудиньо?
– Нет. Мы ждем, что он будет лучше них, – сказал член совета директоров «Динамо».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
И не надо его сравнивать ни с кем, как правило, это до добра не доводит