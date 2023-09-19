Гафин сравнил Бителло с Малкомом, Венделом и Клаудиньо: «Ждем, что он будет лучше них»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Малком Клаудиньо Вендел Бителло Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высоко оценил потенциал новичка «Динамо» Бителло.

Бителло перешел в «Динамо» из «Гремио» в рамках прошедшего трансферного окна – сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (1:1, пен. 2:4) бразилец забил дебютный гол за «Динамо».

– Бителло – самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ. Ждете от него игры уровня Малкома, Вендела или Клаудиньо?

– Нет. Мы ждем, что он будет лучше них, – сказал член совета директоров «Динамо».

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5 комментариев

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Никита Самарин
Оптимистичненько 😏
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Dima Lopatin
Потенциал есть , дальше надо смотреть. Сегодня был гораздо лучше чем с ПНН…
И не надо его сравнивать ни с кем, как правило, это до добра не доводит
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Дядя ТУРА
я зашёл на трансфермаркет и битело всерьёз хотел купить Арсенал и Монако. думаю это топ трансфер динамо
+1
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ТрактоПоктер
Причем лучшие всех вместе взятых....
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