Гафин сравнил Бителло с Малкомом, Венделом и Клаудиньо: «Ждем, что он будет лучше них»

Дмитрий Гафин высоко оценил потенциал новичка «Динамо» Бителло.

перешел в « » из «Гремио» в рамках прошедшего трансферного окна – сообщалось, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В сегодняшнем матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Краснодара» (1:1, пен. 2:4) бразилец забил дебютный гол за «Динамо».

– Бителло – самый дорогой трансфер этого лета в РПЛ. Ждете от него игры уровня , или ?

– Нет. Мы ждем, что он будет лучше них, – сказал член совета директоров «Динамо».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS