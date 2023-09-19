Гафин о сумме трансфера Бителло в «Динамо»: «Оптимальная. После закрытия европейского окна вышли на устраивающие нас цифры»

Дмитрий Гафин высказался о переходе хавбека Бителло из «Гремио» в «Динамо».

— Основная сложность трансфера Бителло была в том, что до закрытия трансферного окна в Европе « » отказывался продавать футболиста по той цене, которую мы считали оптимальной.

После закрытия европейского окна у нас появилась возможность выйти на цифры, которые нас устраивали. Каждый большой трансфер предполагает массу переговоров, в которых участвуют не только клуб-продавец и клуб-покупатель, но и сам футболист, его представители, которые имеют свои интересы.

— В СМИ фигурировала цифра 10 млн евро. Близко к правде?

— Не будем с вами играть в «горячо-холодно». Та цифра, за которую мы купили , считаем оптимальной.

— Правда, что агентские и подъемные составили еще 3,5 млн евро?

— Неправда, — сказал член совета директоров « ».

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