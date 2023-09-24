Посол Аргентины в РФ стал болельщиком «Крыльев»: «Горд, что здесь находится Гарре»

Посол Аргентины в РФ рассказал, что стал болельщиком «Крыльев Советов».

«Поздравляю Самарскую область и город Самару [c победой над «Сочи» – 2:1]. Очень горд, что здесь находится уроженец Аргентины Бенхамин Гарре. Сегодня я стал официальным болельщиком « ».

Слышал много раз, что Самара — сердце России по целому ряду причин, но, думаю, главная причина — это вы», — сказал Эдуардо Антонио Зуайн на встрече с болельщиками самарского клуба.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS