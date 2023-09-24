Посол Аргентины в РФ стал болельщиком «Крыльев»: «Горд, что здесь находится Гарре»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Бенхамин Гарре Футбол

Посол Аргентины в РФ рассказал, что стал болельщиком «Крыльев Советов».

«Поздравляю Самарскую область и город Самару [c победой над «Сочи» – 2:1]. Очень горд, что здесь находится уроженец Аргентины Бенхамин Гарре. Сегодня я стал официальным болельщиком «Крыльев Советов».

Слышал много раз, что Самара — сердце России по целому ряду причин, но, думаю, главная причина — это вы», — сказал Эдуардо Антонио Зуайн на встрече с болельщиками самарского клуба.

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5 комментариев

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samarskij-kuzmich
Надо его, как болельщика Крыльев, привлечь к работе по переходу аргентинских игроков в Крылья Советов.
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maori55
Ниччо себе, посол Аргентины болеет за "Крылья Советов".
Come on, Rats!
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окосевший йагупоп
Ответ samarskij-kuzmich
Надо его, как болельщика Крыльев, привлечь к работе по переходу аргентинских игроков в Крылья Советов.
Может быть и привлекут неофициально. По крайней мере фраза "за нас болеет ваш посол" и его фото в футболке клуба (а оно наверняка есть, во время трансляции его в ней показали) точно может быть дополнительным аргументом. А если ещё и в самой Аргентине эта инфа распространится - глядишь, кто-то из простых аргов тоже начнет болеть за и игроки аргентинские побольше про КС знать будут.
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samarskij-kuzmich
Респект и уважуха послу Аргентины👍👍👍
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Sergio Potter
Это потому что крылья сейчас в тройке 😄 потом он будет болеть за Зенит,потом за Локомотив ,в зависимости от того,кто будет в тройке
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