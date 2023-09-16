Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничьей с ЦСКА.

Команды сыграли со счетом 2:2 в 8-м туре Мир .

– 2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет воспринято как негатив.

В чем причина? Пока ответа нет. Слишком много позволяли сопернику после перерыва, теряли концентрацию. Хотели спасти матч, но не хватило глубины скамейки. Освежить фланговыми игроками ситуацию не получилось, вторая половина второго тайма вышла немного скомканной.

– За счет чего убедили игроков, что можно играть с в Москве на победу?

– В прошлом сезоне были матчи, в том числе кубковые, где мы получили обкатку. Уже давно делаем психологические шаги, позволяющие со многими соперниками играть на равных.

Чувствовали, что получалось сегодня, могли выиграть, но опыта или мастерства, не знаю, не хватило. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Игра складывалась в нашу пользу, но выиграть не смогли, – сказал .

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