Осинькин о ничьей с ЦСКА: «2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет восприниматься как негатив. Слишком много позволяли сопернику после перерыва»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничьей с ЦСКА.

Команды сыграли со счетом 2:2 в 8-м туре Мир РПЛ

– 2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет воспринято как негатив.

В чем причина? Пока ответа нет. Слишком много позволяли сопернику после перерыва, теряли концентрацию. Хотели спасти матч, но не хватило глубины скамейки. Освежить фланговыми игроками ситуацию не получилось, вторая половина второго тайма вышла немного скомканной.

– За счет чего убедили игроков, что можно играть с ЦСКА в Москве на победу?

– В прошлом сезоне были матчи, в том числе кубковые, где мы получили обкатку. Уже давно делаем психологические шаги, позволяющие со многими соперниками играть на равных.

Чувствовали, что получалось сегодня, могли выиграть, но опыта или мастерства, не знаю, не хватило. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Игра складывалась в нашу пользу, но выиграть не смогли, – сказал Осинькин

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12 комментариев

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Альберт Сафиуллин
Это называется плюшевость
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Сергей48
Игра «Крыльев» в отрезок, когда имели численное преимущество, честно говоря обескуражила? Ожидал, как раз наоборот будет?)
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T622222
КС смотрелись очень мощно!
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Бартоломью
На днях закрылось трансферное окно а скамейки не хватило.
Далее.. При счете 2-0 при тотальном преимуществе "Крыльев", абсолютно зрелой игры самарцев и полным отсутствием таковой у соперника, Ваня, после углового ошалело вылетает на перехват уходящего от ворот мяча и влепляет оплеуху игроку ЦСКА.... Получаем пенальти в свои ворота и вместо комфортного счета при абсолютном контроле игры уходим на перерыв уже без права на ошибку...
Совершенно верно Игорь Витальевич видимо это и называется: "нехватка опыта или мастерства, не знаю. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях" (с)
В который раз выигрышный матч дарим сопернику..
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RSI
Осинькин топ. Ему нужно пару дядек на поле и будет чемпионская команда.
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Клеонепатра
До победы оставалось пол матча, а в итоге чуть не проиграли. В большинстве. Ну нельзя играть лишь в одном тайме!!!
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слон
Выпускать нормального голкипера надо, а не Ваню. Что ему ещё надо сделать, что бы присесть на лавку? Мяч в свои ворота закинуть? Овсянникова посадили после единственной ошибки в матче с Ростовом, да вдобавок, ничего не решавшей. Этот привозит регулярно, часто решающие. Сегодня, если б не крошечный оффсайд у Глебова, был бы пендаль, красная Ломаю и проигрыш эпичный. Вангую, в следующем матче чемпионата опять Ваня выйдет. Будем из него вратаря делать до последнего!))
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RSI
Ответ rigobersong
Затащили лыжников судейки:)
Обоснуй.
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RSI
Ответ Альберт Сафиуллин
Это называется плюшевость
Хорошо сказано. Или детская болезнь.
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Тыр Пырыч
Ваня - голова баранья
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Тыр Пырыч
Осинькин! В запас ваню, пока не продадут.А такие команды как локо и ЦСКА надо обыгрывать не напрягаясь
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