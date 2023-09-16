Осинькин о ничьей с ЦСКА: «2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет восприниматься как негатив. Слишком много позволяли сопернику после перерыва»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о ничьей с ЦСКА.
Команды сыграли со счетом 2:2 в 8-м туре Мир РПЛ.
– 2:2 после 2:0, имея численное преимущество, – такое всегда будет воспринято как негатив.
В чем причина? Пока ответа нет. Слишком много позволяли сопернику после перерыва, теряли концентрацию. Хотели спасти матч, но не хватило глубины скамейки. Освежить фланговыми игроками ситуацию не получилось, вторая половина второго тайма вышла немного скомканной.
– За счет чего убедили игроков, что можно играть с ЦСКА в Москве на победу?
– В прошлом сезоне были матчи, в том числе кубковые, где мы получили обкатку. Уже давно делаем психологические шаги, позволяющие со многими соперниками играть на равных.
Чувствовали, что получалось сегодня, могли выиграть, но опыта или мастерства, не знаю, не хватило. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях. Игра складывалась в нашу пользу, но выиграть не смогли, – сказал Осинькин.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Далее.. При счете 2-0 при тотальном преимуществе "Крыльев", абсолютно зрелой игры самарцев и полным отсутствием таковой у соперника, Ваня, после углового ошалело вылетает на перехват уходящего от ворот мяча и влепляет оплеуху игроку ЦСКА.... Получаем пенальти в свои ворота и вместо комфортного счета при абсолютном контроле игры уходим на перерыв уже без права на ошибку...
Совершенно верно Игорь Витальевич видимо это и называется: "нехватка опыта или мастерства, не знаю. Возможно, умения принимать правильные решения в сложных ситуациях" (с)
В который раз выигрышный матч дарим сопернику..