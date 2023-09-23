Осинькин после 2:1 с «Сочи»: «Лучше 1:0, чем 2:0 – тогда команда более сконцентрирована, как говорил Капелло. «Крыльям» надо быть опытнее и уметь играть по счету»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Матч ТВ Максим Витюгов Сочи Егор Карпицкий Никита Салтыков Футбол

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Сочи».

Матч 9-го тура Мир РПЛ закончился победой самарской команды со счетом 2:1. 

– Согласен, что мы играли не очень быстро. Если искать причины, надо сказать, что у нас за неделю два выездных матча, после игры с ЦСКА не возвращались домой, играли с «Балтикой». Группа футболистов по разным причинам пропускала игру, важные игроки были дисквалифицированы.

Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли, наверное, тут и психология имела значение. Счет 2:0 для нас – не идеальный, как говорил Капелло – лучше 1:0, чем 2:0, тогда команда более сконцентрирована. Нам надо быть более опытными и уметь играть по счету, по ситуации тоньше и лучше.

Не знаю, как оценивать пенальти, но в конце второго тайма соперник создал два острых момента, мог в игру вернуться гораздо раньше, забей мяч на 70‑й минуте.

– Можно ли сказать, что «Крылья» победили на классе?

– Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния еще не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Могло показаться, что на классе, но я не думаю. Просто мы умеем выполнять на поле определенные вещи, пока не все.

Хотели Витюгова менять, ситуация так сложилась, что получил травму, и поясница, и шея. В раздевалке был не очень подвижный, надеюсь, серьезной травмы нет. Карпицкий после болезни приехал из сборной с температурой, несколько игроков тоже переболели, далеко не в оптимальной форме. У всех есть сложности, в том числе у «Сочи».

– Салтыков сказал, что от матча со «Спартаком» ждет победы.

– Я ожидаю от Никиты такой же дерзкой игры. Надеюсь, с каждым матчем его игра будет только лучше, – сказал Осинькин. 

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12 комментариев

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Marmon
Давно таких результатов не было после 9-ти Туров! Красавцы!!!
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димитрий
Приятно слушать, все почестному.
+8
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niazga
Игорь Витальевич - капитальный красавчик!!! Еще и мой сосед по подъезду!)
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heathen
Ответ Marmon
Давно таких результатов не было после 9-ти Туров! Красавцы!!!
Сейчас какой-нибудь мАсковский клуб тренера переманит, как это было с Личкой
+4
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Константин Эсперов
Хорошая физическая форма , второй гол был очень красивым .
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madjer163
Надо укрепляться зимой , не отпускать лидеров , и можно смело на топ 7 претендовать
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Malcolm
Крылья молодцы🔥🔥🔥
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леннорыч-абрамович
Лучше меньше, да лучше!
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Anton Rubtsov
Изи вин
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Я за Крылья!
А что Спартак?
Правильно Салтыков говорит!
Его можно и нужно побеждать!
Ничего невозможного в этом нет!
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samarskij-kuzmich
Ответ niazga
Игорь Витальевич - капитальный красавчик!!! Еще и мой сосед по подъезду!)
А где этот подъезд?
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OSCE
Ответ samarskij-kuzmich
А где этот подъезд?
Сказать где живёт Осинькин его главному хейтеру?)) Не надейся.
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