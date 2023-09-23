Осинькин после 2:1 с «Сочи»: «Лучше 1:0, чем 2:0 – тогда команда более сконцентрирована, как говорил Капелло. «Крыльям» надо быть опытнее и уметь играть по счету»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги игры с «Сочи».

9-го тура Мир закончился победой самарской команды со счетом 2:1.

– Согласен, что мы играли не очень быстро. Если искать причины, надо сказать, что у нас за неделю два выездных матча, после игры с ЦСКА не возвращались домой, играли с «Балтикой». Группа футболистов по разным причинам пропускала игру, важные игроки были дисквалифицированы.

Темп, который нам нужен был, особенно во втором тайме, мы поддерживать не смогли, наверное, тут и психология имела значение. Счет 2:0 для нас – не идеальный, как говорил Капелло – лучше 1:0, чем 2:0, тогда команда более сконцентрирована. Нам надо быть более опытными и уметь играть по счету, по ситуации тоньше и лучше.

Не знаю, как оценивать пенальти, но в конце второго тайма соперник создал два острых момента, мог в игру вернуться гораздо раньше, забей мяч на 70‑й минуте.

– Можно ли сказать, что « » победили на классе?

– Не знаю, что значит на классе, мы до такого состояния еще не доросли. Понимали, что у нас есть преимущество в скорости. То, как мы забили голы, сколько возможностей создали для быстрых атак… Могло показаться, что на классе, но я не думаю. Просто мы умеем выполнять на поле определенные вещи, пока не все.

Хотели Витюгова менять, ситуация так сложилась, что получил травму, и поясница, и шея. В раздевалке был не очень подвижный, надеюсь, серьезной травмы нет. Карпицкий после болезни приехал из сборной с температурой, несколько игроков тоже переболели, далеко не в оптимальной форме. У всех есть сложности, в том числе у « ».

– Салтыков сказал, что от матча со «Спартаком» ждет победы.

– Я ожидаю от такой же дерзкой игры. Надеюсь, с каждым матчем его игра будет только лучше, – сказал Осинькин.

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