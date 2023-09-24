Абаскаль одержал 20-ю победу со «Спартаком» в РПЛ в 39-м матче, обогнав Тедеско. Рекордсмен – Каррера

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль одержал 20-ю победу со «Спартаком» в чемпионатах России.

Испанцу понадобилось для этого 39 матчей, в субботу красно-белые обыграли «Динамо» (1:0) в 9-м туре Мир РПЛ.

Абаскаль стал восьмым тренером, одержавшим со «Спартаком» не менее 20 побед в лиге. При этом Абаскаль опередил Доменико Тедеско, достигшего этой отметки за 41 игру.

Быстрее всех 20 побед с красно-белыми в РПЛ одержал Массимо Каррера – за 27 матчей.

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1 комментарий

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Смари Муха
Хочется сказать спасибо Каррере за сезон 16/17
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