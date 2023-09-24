Абаскаль одержал 20-ю победу со «Спартаком» в РПЛ в 39-м матче, обогнав Тедеско. Рекордсмен – Каррера

Гильермо Абаскаль одержал 20-ю победу со «Спартаком» в чемпионатах России.

Испанцу понадобилось для этого 39 матчей, в субботу красно-белые обыграли «Динамо» (1:0) в 9-м туре Мир .

Абаскаль стал восьмым тренером, одержавшим со « » не менее 20 побед в лиге. При этом опередил , достигшего этой отметки за 41 игру.

Быстрее всех 20 побед с красно-белыми в РПЛ одержал – за 27 матчей.

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