Игорь Шалимов: «Абаскаль никогда не будет спартаковцем – надо возвращаться к истокам. Потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать?»

Игорь Шалимов заявил, что Гильермо Абаскаль не будет спартаковцем.

«Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир .

«Сейчас опять начнут нападать на Абаскаля. Я не знаю, что сказать про этого тренера.

Придерживаюсь своего мнения, что большие команды не должны тренировать молодые и начинающие тренеры.

«Зенит» выиграет чемпионат шестой раз подряд, а вы пока наберитесь опыта? А потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать (Доменико Тедеско, работавший в «Спартаке», возглавил бельгийцев – Sports.ru)?

Я не хочу этому аплодировать. Абаскаль не будет никогда спартаковцем. Нам надо возвращаться к нашим истокам, а не воспитывать [специалистов].

Мы что‑то хорошее видим? Сколько лет мы не видим хороший «Спартак»?» – сказал бывший футболист « » .

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку