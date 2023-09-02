Игорь Шалимов: «Абаскаль никогда не будет спартаковцем – надо возвращаться к истокам. Потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать?»
Игорь Шалимов заявил, что Гильермо Абаскаль не будет спартаковцем.
«Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.
«Сейчас опять начнут нападать на Абаскаля. Я не знаю, что сказать про этого тренера.
Придерживаюсь своего мнения, что большие команды не должны тренировать молодые и начинающие тренеры.
«Зенит» выиграет чемпионат шестой раз подряд, а вы пока наберитесь опыта? А потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать (Доменико Тедеско, работавший в «Спартаке», возглавил бельгийцев – Sports.ru)?
Я не хочу этому аплодировать. Абаскаль не будет никогда спартаковцем. Нам надо возвращаться к нашим истокам, а не воспитывать [специалистов].
Мы что‑то хорошее видим? Сколько лет мы не видим хороший «Спартак»?» – сказал бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов.
Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики
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- вопрос от... да-да мальчик с телефоном я тебя знаю: -сколько лет на высшем уровне ты отыграл? Да, я еще школу только закончил. Значит нисколько! Понятно! Следующий вопрос от более подготовленного!
- вопрос от.. да-да, Журавель ты мне вот, что скажи: 2 тысячи набить сможешь? Нет? Нет! Ясно! Еще вопрос есть у кого-нибудь?
Все свободны. Вот пришли неподготовленными, а дальше что?!
Других кандидатов мы на спортсе не поддержим
- Серёжа, а давай займёмся любовью, как показывают в кино?
- А давай!
Кинулся Сергей к жене, сорвал с неё одежду, бросил на кровать, развернул спиной, отымел анально, орально, отхлестал ремнём, обоссал, кончил на лицо...
После такого секса жена, вытирая с лица сперму дрожащей рукой, говорит:
- Да, Серёжа... Разные мы с тобой фильмы смотрим...
В том смысле, что Карпин не тот возвращенец к истокам. Нужен более возвратный возвращенец. Например Мостовой. Ну или даже сам Шалимов.)
Гвардиола и Зидан были легендами своих клубов.
Гвардиола год в дубле отработал.
Зидан тоже, а перед этим вторым у твоего портрета.
Абаскаль не легенда Спартака (важно для авторитета в раздевалке), не работал в его структуре перед тем, как возглавить основу. Он работал во второсортных чемпионатах в командах второго эшелона. Только Базель в плане узнаваемости в мире можно сравнить со Спартаком. При этом его невозможно сравнить со Спартаком в плане давления на тренера и команду.
Абаскаль, конечно, приехал заряженный, чтобы использовать Спартак в качестве трамплина в крепкий евро-середняк. Но по ходу, не вышло.
И “тренеры-дети” там упражняются сначала на кошках и только потом идут в большие клубы. Никто бы никогда не доверил Нагельсу Баварию после тренерской академии. А после Хоффена и Лейпцига - уже можно (и то не срослось).
Молодым нужно доверять, но постепенно. Романцев сначала 4 года работал со спартаковским фармом во второй лиге, потом со Спартаком (Владикавказ) в первой, и только потом Старостин подвел его к московскому Спартаку.
Всему свое время.
Я не хейтер Абаскаля, не фанат Спартака, но пока этот тренер явно не в кассу такому клубу.
Дело пахнет возвращением Чиры или Валеры. ;)
спросите главную спартаковскую экспертницу - вот где истина
Как будто опытные тренеры не проваливаются в Спартаке или топ-клубах.