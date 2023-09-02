Игорь Шалимов: «Абаскаль никогда не будет спартаковцем – надо возвращаться к истокам. Потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Игорь Шалимов Матч ТВ Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Игорь Шалимов заявил, что Гильермо Абаскаль не будет спартаковцем.

«Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2) в матче 7-го тура Мир РПЛ.

«Сейчас опять начнут нападать на Абаскаля. Я не знаю, что сказать про этого тренера.

Придерживаюсь своего мнения, что большие команды не должны тренировать молодые и начинающие тренеры.

«Зенит» выиграет чемпионат шестой раз подряд, а вы пока наберитесь опыта? А потом отправить его в сборную Бельгии и хлопать (Доменико Тедеско, работавший в «Спартаке», возглавил бельгийцев – Sports.ru)?

Я не хочу этому аплодировать. Абаскаль не будет никогда спартаковцем. Нам надо возвращаться к нашим истокам, а не воспитывать [специалистов].

Мы что‑то хорошее видим? Сколько лет мы не видим хороший «Спартак»?» – сказал бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов.

Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики

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59 комментариев

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Roman
Мостового надо в Спартак. Он предназначен свыше для красно-белых, это будет легендарный тандем, о котором мы будем читать в книжках и рассказывать о нем детям
+83
-6
+77
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King_X
Шалимов не начинающий, но толку - везде провалился
+54
-4
+50
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PornHub
Ответ Ветер
Это вы над Мостовым смеéтесь по поводу его высказываний? Шалимов ему фору даст. Тройную. )))
ударение поставил... я вызываю копов.
+20
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+20
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Эндрю81
Ответ Roman
Мостового надо в Спартак. Он предназначен свыше для красно-белых, это будет легендарный тандем, о котором мы будем читать в книжках и рассказывать о нем детям
Первая пресс-конференция Мостового в ’’Спартаке’’:
- вопрос от... да-да мальчик с телефоном я тебя знаю: -сколько лет на высшем уровне ты отыграл? Да, я еще школу только закончил. Значит нисколько! Понятно! Следующий вопрос от более подготовленного!

- вопрос от.. да-да, Журавель ты мне вот, что скажи: 2 тысячи набить сможешь? Нет? Нет! Ясно! Еще вопрос есть у кого-нибудь?
Все свободны. Вот пришли неподготовленными, а дальше что?!
+11
-1
+10
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Ветер
Это вы над Мостовым смеéтесь по поводу его высказываний? Шалимов ему фору даст. Тройную. )))
+11
-2
+9
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Артём Амирджанян
Вот и 11 миллионов за Денисов от Лилля. Это и доказывает, что РПЛ лучшая лига мира, во Франции сразу бы заиграл, а в РПЛ все сложно
+9
-1
+8
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Аморалинни
У Спартака два варианта: либо Мостовой, либо Зарема
Других кандидатов мы на спортсе не поддержим
+7
-1
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Вячеслав Припузов
Давай Шалимов выручайте на пару с Тихоновым!
+6
-1
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Тарас Озбилиз
Игорь Ш.: «Абаскаль никогда не сможет выпить на спор бутылку водки»
+5
-1
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atomio
Вот и вытираны Спартака подтянулись
+4
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Nemecfaeton
Ответ Roman
Мостового надо в Спартак. Он предназначен свыше для красно-белых, это будет легендарный тандем, о котором мы будем читать в книжках и рассказывать о нем детям
который мы будем наконец-то читать в лучшей лиге мира, вот никогда никто не будет следить за этим тандемом больше, чем там
+3
0
+3
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Аморалинни
Ответ Ветер
Это вы над Мостовым смеéтесь по поводу его высказываний? Шалимов ему фору даст. Тройную. )))
Столичную*
+3
-1
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Amalfitano
Ответ Сергей Ганжа
Так Карпин был уже вроде, нет? Или он не Спартач? Или нужен другой, "настоящий спартак овец" ?
Жена игриво предлагает мужу:
- Серёжа, а давай займёмся любовью, как показывают в кино?
- А давай!
Кинулся Сергей к жене, сорвал с неё одежду, бросил на кровать, развернул спиной, отымел анально, орально, отхлестал ремнём, обоссал, кончил на лицо...
После такого секса жена, вытирая с лица сперму дрожащей рукой, говорит:
- Да, Серёжа... Разные мы с тобой фильмы смотрим...

В том смысле, что Карпин не тот возвращенец к истокам. Нужен более возвратный возвращенец. Например Мостовой. Ну или даже сам Шалимов.)
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Zatvornick
Надеюсь всё же при возврате к истокам это будут не Оленьичев, и не Шалимофф.
+2
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Maturmalai
К истокам это как? Вернуть Олега Романцева? Золотой век и все такое?
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vzi
Ответ Игорь Новиков
Гвардиола, Зидан: ну да, ну да, пошли мы нафиг)
Игóрь, это не сравнимые примеры.
Гвардиола и Зидан были легендами своих клубов.
Гвардиола год в дубле отработал.
Зидан тоже, а перед этим вторым у твоего портрета.
Абаскаль не легенда Спартака (важно для авторитета в раздевалке), не работал в его структуре перед тем, как возглавить основу. Он работал во второсортных чемпионатах в командах второго эшелона. Только Базель в плане узнаваемости в мире можно сравнить со Спартаком. При этом его невозможно сравнить со Спартаком в плане давления на тренера и команду.
Абаскаль, конечно, приехал заряженный, чтобы использовать Спартак в качестве трамплина в крепкий евро-середняк. Но по ходу, не вышло.
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vzi
Ответ Игорь Новиков
Да, с этим я согласен. Но все равно молодым доверяют. В Германии тренеры-дети вон тренировали одно время, да и периодически тренируют. И не легенды клубов никаких. Не вижу в этом проблемы. Как будто опытные тренеры не проваливаются в Спартаке или топ-клубах.
Германия в этом плане исключение из правил.

И “тренеры-дети” там упражняются сначала на кошках и только потом идут в большие клубы. Никто бы никогда не доверил Нагельсу Баварию после тренерской академии. А после Хоффена и Лейпцига - уже можно (и то не срослось).

Молодым нужно доверять, но постепенно. Романцев сначала 4 года работал со спартаковским фармом во второй лиге, потом со Спартаком (Владикавказ) в первой, и только потом Старостин подвел его к московскому Спартаку.

Всему свое время.

Я не хейтер Абаскаля, не фанат Спартака, но пока этот тренер явно не в кассу такому клубу.

Дело пахнет возвращением Чиры или Валеры. ;)
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Евгений Есиков
Ну может быть дело не в тренерах а в чем то другом!? Шалимов наверное не подумал о других проблемах которые находятся выше.
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Bleffinho
Абаскалю до Тедеско, как Шалимову до Гончаренко
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xomamb
почему берут интервью у совсем посторонних людей - Абаскаля, Малышева, Шалимова?
спросите главную спартаковскую экспертницу - вот где истина
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swinostyd
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Eric_Cartman
Истоки это что? Комиссары, или ещё кто?
истоки - это пердив. Гыгыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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Игорь Новиков
Ответ vzi
Игóрь, это не сравнимые примеры. Гвардиола и Зидан были легендами своих клубов. Гвардиола год в дубле отработал. Зидан тоже, а перед этим вторым у твоего портрета. Абаскаль не легенда Спартака (важно для авторитета в раздевалке), не работал в его структуре перед тем, как возглавить основу. Он работал во второсортных чемпионатах в командах второго эшелона. Только Базель в плане узнаваемости в мире можно сравнить со Спартаком. При этом его невозможно сравнить со Спартаком в плане давления на тренера и команду. Абаскаль, конечно, приехал заряженный, чтобы использовать Спартак в качестве трамплина в крепкий евро-середняк. Но по ходу, не вышло.
Да, с этим я согласен. Но все равно молодым доверяют. В Германии тренеры-дети вон тренировали одно время, да и периодически тренируют. И не легенды клубов никаких. Не вижу в этом проблемы.

Как будто опытные тренеры не проваливаются в Спартаке или топ-клубах.
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Direct free kick
Ответ ericssons
Почему бы не дать шанс Шалимову или Тихонову? Черчесов свободен. Ещё куча бывших спартаковцев есть!
Почему бы не дать Пономарёву шанс отправить цска в пердив?
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Amalfitano
Ответ Pb-SE
Если Дзюба начнет тренировать, то он сразу будет кончающим тренером.
Не надо так. Артёмка рукастый парень. Он не будет вот так сразу.
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CHIPnBASS
Ответ Amalfitano
Жена игриво предлагает мужу: - Серёжа, а давай займёмся любовью, как показывают в кино? - А давай! Кинулся Сергей к жене, сорвал с неё одежду, бросил на кровать, развернул спиной, отымел анально, орально, отхлестал ремнём, обоссал, кончил на лицо... После такого секса жена, вытирая с лица сперму дрожащей рукой, говорит: - Да, Серёжа... Разные мы с тобой фильмы смотрим... В том смысле, что Карпин не тот возвращенец к истокам. Нужен более возвратный возвращенец. Например Мостовой. Ну или даже сам Шалимов.)
А лучше оба!
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