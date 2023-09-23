Де Йонг заменен из-за повреждения на 36-й минуте игры «Барсы» с «Сельтой»

«Барселона» потеряла Френки де Йонга в матче с «Сельтой».

26-летний полузащитник покинул поле на 36-й минуты игры. Замена была вынужденной. Вместо нидерландца вышел 19-летний хавбек .

Де Йонг получил повреждение в результате болезненного удара.

После 1-го тайма « » проигрывает «Сельте» со счетом 0:1. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, проходящего в рамках 6-го тура чемпионата .

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