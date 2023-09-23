Де Йонг заменен из-за повреждения на 36-й минуте игры «Барсы» с «Сельтой»

Теги Барселона Сельта Ла Лига травмы Френки де Йонг Гави Футбол

«Барселона» потеряла Френки де Йонга в матче с «Сельтой».

26-летний полузащитник покинул поле на 36-й минуты игры. Замена была вынужденной. Вместо нидерландца вышел 19-летний хавбек Гави.

Де Йонг получил повреждение в результате болезненного удара.

После 1-го тайма «Барселона» проигрывает «Сельте» со счетом 0:1. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, проходящего в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги.

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5 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Хоть раз может так случиться, что вся основа одновременно здорова у Барсы? И опять осенью все начинают вылетать. Хорошо, хоть группа ЛЧ попроще в кои-то веки🤓
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0
+9
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Achilles 21
второго основного потеряли в центре поля,печаль
+5
-1
+4
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Alexander Sragovich
Торрес доказывает что он хорош только на подмене и не на фланге. Ужасный тайм
+3
0
+3
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Олег Фома
Ведушего игрока потеряли! Надеюсь не серьёзно.
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Rachid
Ферран только подменный - почему Рафинью не выпустил в старте..??..
0
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