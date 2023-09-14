«Барса» и де Йонг обсуждают продление контракта до 2028 года

«Барселона» и Френки де Йонг обсуждают продление контракта.

Ранее стало известно, что каталонский клуб предложил полузащитнику подписать новое соглашение, адаптировав при этом зарплату «к сложной экономической реальности клуба».

По информации As, стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2028 года. Отмечается, что зарплата игрока в случая подписания соглашения будет идти по возрастающей от года к году.

Де Йонг проводит в «блаугране» пятый сезон, его контракт рассчитан до 2026-го. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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