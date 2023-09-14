«Барса» и де Йонг обсуждают продление контракта до 2028 года

Теги Барселона Ла Лига Френки де Йонг Футбол

«Барселона» и Френки де Йонг обсуждают продление контракта.

Ранее стало известно, что каталонский клуб предложил полузащитнику подписать новое соглашение, адаптировав при этом зарплату «к сложной экономической реальности клуба».

По информации As, стороны ведут переговоры о продлении контракта до 2028 года. Отмечается, что зарплата игрока в случая подписания соглашения будет идти по возрастающей от года к году. 

Де Йонг проводит в «блаугране» пятый сезон, его контракт рассчитан до 2026-го. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

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12 комментариев

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Роман
Интересно как руководство договорится по зарплате и уже текущей задолженности перед ним
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Кирилл
Френки очень шикарно смотрится в нынешнем составе Барселоны - не зря является одним из вице-капитанов команды.
Надеюсь, будет продолжать играть в том же духе )
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rigobersong
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Кот Мартовскый
Скажут де Йонгу, чтобы сам платил клубу, раз так хочет за них играть
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Бронислав Каминский
В этом сезоне пока играет как топарь
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Phantomm
Френки реально стал частью Барсы и очень нужный игрок для команды
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