Де Йонг может выбыть до ноября из-за травмы голеностопа (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига травмы Френки де Йонг Футбол

Френки де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в результате болезненного удара в матче против «Сельты» (3:2). Он был заменен на 36-й минуте

Как сообщает Diario Sport, первые сканирования показали, что травма голеностопа у игрока может оказаться более серьезной, чем считалось изначально. Возможно, де Йонг не сможет играть до ноября. 

Футболист еще должен пройти дополнительные обследования, которые позволят более точно установить характер повреждения и сроки восстановления. 

В текущем сезоне Ла Лиги Френки провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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17 комментариев

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Maksim1302
Здоровья ему, очно важный игрок
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Budabuda
треш. просто на ровном месте.
+8
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TAGAY
Ответ AnMe
Ну всё. Называйте меня сумасшедшим, но для меня Френки - голова Барселоны и один из самых важных игроков, если не самый важный. И без него можно влететь спокойно любому сопернику. Педри также очень хорош в креативе, но и его нет… Если точно травма на месяц, то лигу можно отдать такими темпами.
Никто тебя не назовет сумасшедшим потому что с тобой согласны 99% фанов. Френки монстр и лучший игрок Барсы в этом сезоне!
+5
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AnMe
Ну всё. Называйте меня сумасшедшим, но для меня Френки - голова Барселоны и один из самых важных игроков, если не самый важный. И без него можно влететь спокойно любому сопернику. Педри также очень хорош в креативе, но и его нет… Если точно травма на месяц, то лигу можно отдать такими темпами.
+6
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Никита Самарин
Это беда! И так Педри нет, а без Френки будет очень тяжко.
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Hella black
Хоть бы обошлось
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Арсен Талант-Уулу
Норм опять щас все повылетают 🤦🏿‍♂️
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Nike of FW
а вот это очень плохо. Без Педри и Фрэнки будет тяжело. Фермин Лопес должен подхватить... его шанс показать что предсезонка не была случайностью
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ATEC
Арбитру так максимально плевать было на это, ни остановки, ни замечания, зато Ларсону пару минут промежность почесать на газоне это за здравие
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Barsenoga
Ответ AnMe
Ну всё. Называйте меня сумасшедшим, но для меня Френки - голова Барселоны и один из самых важных игроков, если не самый важный. И без него можно влететь спокойно любому сопернику. Педри также очень хорош в креативе, но и его нет… Если точно травма на месяц, то лигу можно отдать такими темпами.
почему вообще он играет ниже Ромеу? такой игрок должен больше играть в центре и атакеч а не играть третьего ЦЗ, конечно от такой нагрузки постоянно в обороне в центра и атаке он будет сильно нагружаться, такой игрок должен как Де Брюйне играть больше в атаке, или 10
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Леван Мкртчян
Ответ ATEC
Арбитру так максимально плевать было на это, ни остановки, ни замечания, зато Ларсону пару минут промежность почесать на газоне это за здравие
Так в момент травмы арбитр как раз остановил игру , свистнув фол в атаке от Де Йонга
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Евгений Орлов
Де Йонг за эти первые 6 игр сильнейший полевой игрок Барселоны и один из лучших в полузащитников в мире
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XavIniesta2008-2015
Набрал прекрасную форму, стабильно хорош во всех матчах и всех ролях-травма. Запас в центре поля отсутствует просто
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Я Ты
потеря потерь
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Rus Donskoy
это одна из больших потерь
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Рэд Уайт
Ответ AnMe
Ну всё. Называйте меня сумасшедшим, но для меня Френки - голова Барселоны и один из самых важных игроков, если не самый важный. И без него можно влететь спокойно любому сопернику. Педри также очень хорош в креативе, но и его нет… Если точно травма на месяц, то лигу можно отдать такими темпами.
педри вернется после перерыва на сборные,не нужно наводить панику
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ARIGAMI ARIGAMI
Здоровья
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