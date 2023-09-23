Френки де Йонг может пропустить несколько недель из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» получил повреждение в результате болезненного удара в матче против «Сельты» (3:2). Он был заменен на 36-й минуте.

Как сообщает Diario Sport, первые сканирования показали, что травма голеностопа у игрока может оказаться более серьезной, чем считалось изначально. Возможно, не сможет играть до ноября.

Футболист еще должен пройти дополнительные обследования, которые позволят более точно установить характер повреждения и сроки восстановления.

В текущем сезоне Ла Лиги Френки провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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