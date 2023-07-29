Агент Тюкавина о 3 млн евро за контракт с «Динамо»: «Это написал какой-то идиот! Завтра этот же автор напишет, что я педофил, – и?»

Агент Константина Тюкавина раскритиковал инсайдера Ивана Карпова за неверную информацию.

Сообщалось, что за продление его клиентом контракта с «Динамо» требует 3 млн евро.

«Не хочу комментировать какую-то ахинею! Это какой-то бред!

Какие 3 миллиона евро? Не хочу даже обсуждать это. Это смешно!» – воскликнул Сафонов.

«Это написал какой-то идиот! Какие 3 млн евро, о чем вы?

Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо, чтобы « » его предложило. Пока никаких действий со стороны клуба нет – мы даже не видели договор в бумажном виде, в котором мог быть прописан срок до 2027 года.

Не хочется даже объяснять такую фигню. Завтра этот же автор напишет, что я педофил, который просит такие деньги, или еще что-то в таком роде, – и что? Все будут звонить мне и спрашивать об этом?

Давайте лучше сконцентрируемся на игре футболистов и будем обсуждать сам футбол, а не подобное», – призвал агент.