Агент Тюкавина о 3 млн евро за контракт с «Динамо»: «Это написал какой-то идиот! Завтра этот же автор напишет, что я педофил, – и?»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Спорт-Экспресс Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина раскритиковал инсайдера Ивана Карпова за неверную информацию.

Сообщалось, что Алексей Сафонов за продление его клиентом контракта с «Динамо» требует 3 млн евро.

«Не хочу комментировать какую-то ахинею! Это какой-то бред!

Какие 3 миллиона евро? Не хочу даже обсуждать это. Это смешно!» – воскликнул Сафонов.

«Это написал какой-то идиот! Какие 3 млн евро, о чем вы?

Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо, чтобы «Динамо» его предложило. Пока никаких действий со стороны клуба нет – мы даже не видели договор в бумажном виде, в котором мог быть прописан срок до 2027 года.

Не хочется даже объяснять такую фигню. Завтра этот же автор напишет, что я педофил, который просит такие деньги, или еще что-то в таком роде, – и что? Все будут звонить мне и спрашивать об этом?

Давайте лучше сконцентрируемся на игре футболистов и будем обсуждать сам футбол, а не подобное», – призвал агент.

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33 комментария

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Александр Зубков
Успокойтесь, Сафонов. Вы не педофил. Тюкавину 21 год.
+75
-2
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Mihail0910
Этот иди#т - Иван Карпов
+30
-3
+27
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the80dream
Играть за такие копейки? Добавил агент
+23
0
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T622222
Нервничает - значит правда )
+19
-3
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Dmitry10
Сам признался раньше времени.
+13
-1
+12
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Marina_Greta
Ответ the80dream
Играть за такие копейки? Добавил агент
"И какие вообще 3? Речь шла про 6" добавил агент)
+11
-2
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Итачи Учиха
Это был анонс нового инсайда?
+7
-1
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RealFlector
оба-на. а почему сразу педофил то? рыльце в пушку что ли?
+7
-3
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Семен Забоев
правда вылезла вот и психует, лечить нервы надо)
+6
-3
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Алексей Ильин
Инсайды от Карпова, как сломанные часы - из 86400 секунд только 2 секунды/день показывают правильное время
+4
-1
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Владислав Романов
Ответ Александр Зубков
Успокойтесь, Сафонов. Вы не педофил. Тюкавину 21 год.
ахаха))
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Аркадий Аркадич
И товарищ майор заведет на тебя отдельную папочку.
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NIK7478
Инсайдер Карпов - еще тот инсайдер! Фейк на фейке!
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Саня Беляков
Какой то больной агент
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Rumov
Ого, уже педофил. До сегодняшнего дня никто не знал о неком сафронове, а теперь такая самореклама.
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An Kr
раскрылся, специально сказал, чтобы не подумали.
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Мексиканская песня
Тюкавин, зайди в чат.
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Evergreen
"Какие 3 миллиона евро? Не хочу даже обсуждать это. Это смешно! Минимум 5" – воскликнул Сафонов
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Мексиканская песня
На донышке.
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Юсуф Ханиев
Сравнение на уровне
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fatei4
Это он так соломки подстилает чтоли? 😃
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vulturecrow
Ответ Александр Зубков
Успокойтесь, Сафонов. Вы не педофил. Тюкавину 21 год.
у всех свои недостатки.
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Артём Околович
Ответ Александр Зубков
Успокойтесь, Сафонов. Вы не педофил. Тюкавину 21 год.
но контрак он с ним подписал давно. так что на 100 процентов нельзя быть уверенным
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Виктор Войнов
Какие три ??? Пять!!!
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argentina10
дааа, эти новости, наверное, что бы посмеяться и отвлечься от плохой игра в Самаре....в принципе получается, я лично поржакал..
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