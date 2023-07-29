Агент Тюкавина о «Динамо»: «Скоро побежит либо команда, либо тренер. 6 мячей в 2 матчах – многовато. И с заменами Личка не угадал»

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Агент Константина Тюкавина оценил игру «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

«У Константина все нормально. Сегодня забил гол «Крыльям». Обидно, что «Динамо» не смогло довести игру до победного конца.

Считаю, что поздно замены сделали. Плюс команда в двух матчах шесть мячей пропустила, наверное, это многовато. Такое впечатление, что скоро уже побежит либо команда, либо тренер.

Ладно, первый тур был под нагрузкой, но результата нет. А следующая игра с «Зенитом», и ребята могут попасть в яму психологическую.

Личка сегодня и с заменами не угадал, поздно сделал. А «Крылья» как раз вовремя поменяли игроков. Профессионалы говорят посмотреть, сколько ударов у самарцев, а сколько у «Динамо» после этих замен», – сказал Алексей Сафонов.

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35 комментариев

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flash166
Тюкавину бы агента поменять. А то в итоге он побежит по клубам, примеры имеются
+40
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Meeeshel Bibikoff
А не дох....много ли на себя процентщица берёт?
+30
-5
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Александр Кузичкин
Вратарская линия у Динамо конечно слабейшая в лиге. Пенсионер Шунин чего только стоит
+6
-1
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Данко Лазович
агент попутал че-то))
нормально пока динамо играет. Получше некоторых.
+5
-1
+4
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Edo Milanian
Агент берега попутал
+5
-2
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Пикачу82
Агент Тюкавина конечно не слышал про этику наверное
+4
-1
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max bogomazov
Кто он такой вообще ? Ну не нравится Тюкавину в Динамо пусть валит куда-нибудь в другую команду
+3
0
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Dmitry10
Капец он токсичный. Только масла в огонь подливает. Надеюсь, Тюкавина он с такими речами не достаёт - ограничивается журналистами.
+3
0
+3
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Никому_никабельный
Один 🤡 комментатор сказал про замены и понеслась... Главная причина неудачи. Я понял
+2
0
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Spaten
Много себе позволяет агент, что-то знает
+3
-1
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argentina10
ни кто никуда не побежит, если только трансферы, нормальные уже сделают....Личка еще с командой химию не нашел, идет притирка с составом, надеюсь в следующем туре покажут уже более качественный футбол..
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cmorblr
Ответ flash166
Тюкавину бы агента поменять. А то в итоге он побежит по клубам, примеры имеются
Поменять то можно, только сначала надо будет 3 миллиона евро заплатить
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Jovana Jovičić
Ответ skorpy55
Ну и что, хоть 10, вам то какое дело?
Почитайте переписку, и совсем клоуна не включайте
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Валера Синюков
Ответ skorpy55
Комментарий удален модератором
ОК
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Валера Синюков
Ответ Jovana Jovičić
Нормально - это проиграть Краснодару без шансов, слить Пари и сегодня сыграть вничью с КС? И это они ещё отскочили, НН и КС должны были дожимать, но реализации не хватилось.
кто отскочил? Динамо? ты ничего не попутал? к окулисту сходи!!!
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Данко Лазович
Ответ Jovana Jovičić
Нормально - это проиграть Краснодару без шансов, слить Пари и сегодня сыграть вничью с КС? И это они ещё отскочили, НН и КС должны были дожимать, но реализации не хватилось.
ненормально делать выводы после трех матчей.
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Dmitry10
Ответ Андрей Кобранов
Побежит тренер -физрук …, после Зенита…
Да что ты такое говоришь... а если не побежит? Первым же будешь его победам радоваться, как только при нём игра пойдёт.
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Nekrasof
Ответ flash166
Тюкавину бы агента поменять. А то в итоге он побежит по клубам, примеры имеются
Следующим клубом будет зенит, спорим? Там таких любят брать, молодых и жадных до денег, с барыгами-агентами
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Dark.Babysitter
либо Тюкавин
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theDoctor
Ответ Nekrasof
Следующим клубом будет зенит, спорим? Там таких любят брать, молодых и жадных до денег, с барыгами-агентами
Перечисли
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Jovana Jovičić
Ответ Данко Лазович
агент попутал че-то)) нормально пока динамо играет. Получше некоторых.
Нормально - это проиграть Краснодару без шансов, слить Пари и сегодня сыграть вничью с КС? И это они ещё отскочили, НН и КС должны были дожимать, но реализации не хватилось.
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Mark Safa
Ответ Meeeshel Bibikoff
А не дох....много ли на себя процентщица берёт?
Не должен же он за еду работать 😬😤
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Jovana Jovičić
Ответ Данко Лазович
ненормально делать выводы после трех матчей.
Отрыв от лидеров уже 5 очков
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skorpy55
Ответ Пикачу82
Агент Тюкавина конечно не слышал про этику наверное
Он знает только как урвать побольше бабла, а этика это не в его стиле....
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skorpy55
Ответ Валера Синюков
кто отскочил? Динамо? ты ничего не попутал? к окулисту сходи!!!
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