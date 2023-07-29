Агент Тюкавина о «Динамо»: «Скоро побежит либо команда, либо тренер. 6 мячей в 2 матчах – многовато. И с заменами Личка не угадал»
Агент Константина Тюкавина оценил игру «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (3:3).
«У Константина все нормально. Сегодня забил гол «Крыльям». Обидно, что «Динамо» не смогло довести игру до победного конца.
Считаю, что поздно замены сделали. Плюс команда в двух матчах шесть мячей пропустила, наверное, это многовато. Такое впечатление, что скоро уже побежит либо команда, либо тренер.
Ладно, первый тур был под нагрузкой, но результата нет. А следующая игра с «Зенитом», и ребята могут попасть в яму психологическую.
Личка сегодня и с заменами не угадал, поздно сделал. А «Крылья» как раз вовремя поменяли игроков. Профессионалы говорят посмотреть, сколько ударов у самарцев, а сколько у «Динамо» после этих замен», – сказал Алексей Сафонов.
нормально пока динамо играет. Получше некоторых.