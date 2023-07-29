Агент Тюкавина о «Динамо»: «Скоро побежит либо команда, либо тренер. 6 мячей в 2 матчах – многовато. И с заменами Личка не угадал»

Агент Константина Тюкавина оценил игру «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» (3:3).

«У Константина все нормально. Сегодня забил гол «Крыльям». Обидно, что « » не смогло довести игру до победного конца.

Считаю, что поздно замены сделали. Плюс команда в двух матчах шесть мячей пропустила, наверное, это многовато. Такое впечатление, что скоро уже побежит либо команда, либо тренер.

Ладно, первый тур был под нагрузкой, но результата нет. А следующая игра с « », и ребята могут попасть в яму психологическую.

сегодня и с заменами не угадал, поздно сделал. А « » как раз вовремя поменяли игроков. Профессионалы говорят посмотреть, сколько ударов у самарцев, а сколько у «Динамо» после этих замен», – сказал .