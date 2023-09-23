Гол «МЮ» отменили из-за офсайда Хейлунда после ВАР. Эванс мог забить за «Юнайтед» впервые с января 2014-го

Гол «Манчестер Юнайтед» отменили из-за офсайда у Расмуса Хейлунда.

На 25-й минуте матча с «Бернли» (1:0, перерыв) фулбек подал во вратарскую с углового, а центральный защитник забил головой.

Гол был отменен с помощью ВАР. Судья Тони Хэррингтон побывал у монитора и пришел к выводу, что нападающий «Манчестер Юнайтед» сильно мешал вратарю « » Джеймсу Траффорду. Форвард находился за линией офсайда в момент удара Эванса.

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» защитник мог забить за клуб впервые с января 2014 года.

В конце 1-го тайма сегодняшнего матча Эванс сделал голевую передачу на хавбека Бруну Фернандеша.

«Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура Премьер-лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS