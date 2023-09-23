Гол «МЮ» отменили из-за офсайда Хейлунда после ВАР. Эванс мог забить за «Юнайтед» впервые с января 2014-го
Гол «Манчестер Юнайтед» отменили из-за офсайда у Расмуса Хейлунда.
На 25-й минуте матча с «Бернли» (1:0, перерыв) фулбек Серхио Регилон подал во вратарскую с углового, а центральный защитник Джонни Эванс забил головой.
Гол был отменен с помощью ВАР. Судья Тони Хэррингтон побывал у монитора и пришел к выводу, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд сильно мешал вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду. Форвард находился за линией офсайда в момент удара Эванса.
Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» защитник мог забить за клуб впервые с января 2014 года.
В конце 1-го тайма сегодняшнего матча Эванс сделал голевую передачу на хавбека Бруну Фернандеша.
«Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура Премьер-лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадр из трансляции Setanta Sports
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