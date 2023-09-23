Гол «МЮ» отменили из-за офсайда Хейлунда после ВАР. Эванс мог забить за «Юнайтед» впервые с января 2014-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Джонни Эванс Бернли Тони Хэррингтон Серхио Регилон Джеймс Траффорд Расмус Хейлунд Футбол

Гол «Манчестер Юнайтед» отменили из-за офсайда у Расмуса Хейлунда.

На 25-й минуте матча с «Бернли» (1:0, перерыв) фулбек Серхио Регилон подал во вратарскую с углового, а центральный защитник Джонни Эванс забил головой.

Гол был отменен с помощью ВАР. Судья Тони Хэррингтон побывал у монитора и пришел к выводу, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд сильно мешал вратарю «Бернли» Джеймсу Траффорду. Форвард находился за линией офсайда в момент удара Эванса.

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» защитник мог забить за клуб впервые с января 2014 года.

В конце 1-го тайма сегодняшнего матча Эванс сделал голевую передачу на хавбека Бруну Фернандеша.

«Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед» в рамках 6-го тура Премьер-лиги. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадр из трансляции Setanta Sports

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6 комментариев

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REDDEVIL
Зато какую голевую вырезал
+6
-1
+5
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<~Inter~>
Эванс как мвп играет
+5
-1
+4
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N. Vidich
Ответ yrok77
по арендам мотался
По каким арендам???
0
0
0
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yrok77
Ответ N. Vidich
По каким арендам???
сначала по арендам, потом продали, сейчас вернулся свободным агентом
0
0
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