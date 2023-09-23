Тен Хаг об игроках «МЮ»: «Они люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это и найти решения»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» люди, а не роботы.

«Я давлю на команду и предъявляю к ней требования, но [игроки] люди, а не роботы.

Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

Команда тен Хага потерпела три поражения подряд.

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33 комментария

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Борис Энгельгардт
Ответ QWertY
Потому что они днища. Уровень Далота это максимум середняк шипа, Линделеф подойдет как игрок ротации где нибудь в Вест Хэме, Регилон и так не был даже вторым выбором в Тоттенхэме, Эриксен футболист-инфвалид, Пельистри даже в Алавесе сидел на лавке, а Трэшфорд слишком тупой.
с этим сложно поспорить, но если класса нет, то хотя бы порядок должен быть, желание биться за ромбик и т.д., а там нет ни того, ни другого, играют как амёбы (большинство)... исключение разве что Бруно - почти всегда заряжен на игру на все сто
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Dolphin22
Ответ QWertY
Потому что они днища. Уровень Далота это максимум середняк шипа, Линделеф подойдет как игрок ротации где нибудь в Вест Хэме, Регилон и так не был даже вторым выбором в Тоттенхэме, Эриксен футболист-инфвалид, Пельистри даже в Алавесе сидел на лавке, а Трэшфорд слишком тупой.
Спасибо за разъяснение, оказывается всё очень просто
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Mekanych Red Devil
Рэшфорд один из самых ленивых, в защите помощи нет, в прессинге тоже и часто принимает плохие решения. Бьет там, где нужно пасовать. Почему бы его не посадить на лавку и не попробовать Гарначо… молодое трио в атаке Гарначо-Хойлун-Пельистри… я бы посмотрел на такую атаку в матче с Бернли. И Эриксена на лавку, если Маунт готов, то его в основу, а если нет, то можно и Межбри попробовать.
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Mekanych Red Devil
Ответ Усатый КозлоБык ©
Ты тоже тренер?
Я играл в футбол и умею чеканить мяч. Так что да.
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Растиньяк
поплыл лысый физрук
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Mekanych Red Devil
Рэшфорд один из самых ленивых, в защите помощи нет, в прессинге тоже и часто принимает плохие решения. Бьет там, где нужно пасовать. Почему бы его не посадить на лавку и не попробовать Гарначо… молодое трио в атаке Гарначо-Хойлун-Пельистри… я бы посмотрел на такую атаку в матче с Бернли. И Эриксена на лавку, если Маунт готов, то его в основу, а если нет, то можно и Межбри попробовать.
Ты тоже тренер?
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Edwin_Hubble
Ответ Борис Энгельгардт
с этим сложно поспорить, но если класса нет, то хотя бы порядок должен быть, желание биться за ромбик и т.д., а там нет ни того, ни другого, играют как амёбы (большинство)... исключение разве что Бруно - почти всегда заряжен на игру на все сто
Какой ромбик в МЮ?
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djamel
Ответ Растиньяк
поплыл лысый физрук
он уже второй сезон по течению плывет. ждет неустойки. Даже Жозе, в последние месяцы перед отставкой, больше мотивировал и вешал уверенность команде - брал удар на Себя перед журналистами и экспертами. У хага лишь игроки виноваты.
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Mekanych Red Devil
Ответ Диер Ташкент
Гарначо не потянет полный матч. В начале сезоне играл уже как то
Пусть не полный матч, можно как раз Рэшфорда на замену выпустить.
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QWertY
Ответ He11raizer
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Поэтому тебя тут никто не воспринимает всерьез
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a.akhtimenko97@icloud.com
Ты ни черта ничего не пытаешься, убирайся вон из клуба, не забудь прихватить с собой руководство и владельцев
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Redhead One
Годы идут, тренеры меняются, лишь одно неизменно - русик манся всегда бежит на ветку МЮ
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He11raizer
Ответ QWertY
Не за что. Можешь подписаться на меня и набираться знаний по футболу, гигачад Кверти тут один из немногих кто умеет рассуждать о футболе
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Waititi
Мне кажется ответ очевиден, у МЮ не получается потому что тренер не может объяснить. Не бывает плохих учеников, бывают плохие учителя.
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Борис Энгельгардт
Ответ Edwin_Hubble
Какой ромбик в МЮ?
это устойчивое выражение)
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Акира_1
Ответ Стюардесс по имени Жанн
мне кажется нужно выяснить почему у тебя не получается
Ну вот если посмотреть на матч с Баварией, то в чем он виноват? Нормально начали, катали, потом дырка на рамке пропускает гол, и команда сыпется психологически. Тен Хаг виноват в этом матче только в том, что купил дыру.
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Акира_1
Эксперты же вчера объяснили, что плевать какая Онана дыра, важно лишь умение играть ногами.
Эксперты не пояснили что плевать что ты тренер так себе ? Главное что ты лысый шарлатан?
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Morning Again
Лидер: - Пытаюсь выяснить почему у нас не получается.
Тен Хаг: - Пытаюсь выяснить почему у них не получается.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Mekanych Red Devil
Рэшфорд один из самых ленивых, в защите помощи нет, в прессинге тоже и часто принимает плохие решения. Бьет там, где нужно пасовать. Почему бы его не посадить на лавку и не попробовать Гарначо… молодое трио в атаке Гарначо-Хойлун-Пельистри… я бы посмотрел на такую атаку в матче с Бернли. И Эриксена на лавку, если Маунт готов, то его в основу, а если нет, то можно и Межбри попробовать.
Ты тоже тренер?
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Диер Ташкент
Ответ Mekanych Red Devil
Рэшфорд один из самых ленивых, в защите помощи нет, в прессинге тоже и часто принимает плохие решения. Бьет там, где нужно пасовать. Почему бы его не посадить на лавку и не попробовать Гарначо… молодое трио в атаке Гарначо-Хойлун-Пельистри… я бы посмотрел на такую атаку в матче с Бернли. И Эриксена на лавку, если Маунт готов, то его в основу, а если нет, то можно и Межбри попробовать.
Гарначо не потянет полный матч. В начале сезоне играл уже как то
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Qwerty123
Ответ Mekanych Red Devil
Рэшфорд один из самых ленивых, в защите помощи нет, в прессинге тоже и часто принимает плохие решения. Бьет там, где нужно пасовать. Почему бы его не посадить на лавку и не попробовать Гарначо… молодое трио в атаке Гарначо-Хойлун-Пельистри… я бы посмотрел на такую атаку в матче с Бернли. И Эриксена на лавку, если Маунт готов, то его в основу, а если нет, то можно и Межбри попробовать.
Решфорд хотя бы моменты создаёт, определенный опыт и класс у него имеются. Юнцы же пока совсем сырые, их постепенно в основу вводить нужно , а не всех разом, на мой взгляд
В опоре напрашивается вариант: Каземиро-Мактоминей и Бруно над ними, ближе к атаке. Так хотя бы в обороне будет поспокойней + у Бруно будут развязаны руки
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Bulat89
Может вина не в них?)
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skxgpkt7xn
давай по быстрее, пока не выперли тебя из клуба 🙌🏽
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Диер Ташкент
Ответ Mekanych Red Devil
Пусть не полный матч, можно как раз Рэшфорда на замену выпустить.
Если только так
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Mekanych Red Devil
Ответ Qwerty123
Решфорд хотя бы моменты создаёт, определенный опыт и класс у него имеются. Юнцы же пока совсем сырые, их постепенно в основу вводить нужно , а не всех разом, на мой взгляд В опоре напрашивается вариант: Каземиро-Мактоминей и Бруно над ними, ближе к атаке. Так хотя бы в обороне будет поспокойней + у Бруно будут развязаны руки
Рэшфорду моменты создают, а он реализует 1 из 6-7 только. Но самое главное, что он не помогает в зашите. Тот же Антони в первых матчах этого сезона очень помогал в защите Ван Биссаке. А слева Шоу постоянно один был.

Мактомини вышел на замену против Баварии и может ты пропустил эпизод, где он после потери мяча делал вид, что бежал в защиту, уступив в скорости не только игроку Баварии, но и судье.
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