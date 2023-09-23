Тен Хаг об игроках «МЮ»: «Они люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это и найти решения»
Эрик тен Хаг отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» люди, а не роботы.
«Я давлю на команду и предъявляю к ней требования, но [игроки] люди, а не роботы.
Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».
Команда тен Хага потерпела три поражения подряд.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Тен Хаг: - Пытаюсь выяснить почему у них не получается.
В опоре напрашивается вариант: Каземиро-Мактоминей и Бруно над ними, ближе к атаке. Так хотя бы в обороне будет поспокойней + у Бруно будут развязаны руки
Мактомини вышел на замену против Баварии и может ты пропустил эпизод, где он после потери мяча делал вид, что бежал в защиту, уступив в скорости не только игроку Баварии, но и судье.