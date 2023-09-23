Тен Хаг об игроках «МЮ»: «Они люди, а не роботы. Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это и найти решения»

Эрик тен Хаг отметил, что игроки «Манчестер Юнайтед» люди, а не роботы.

«Я давлю на команду и предъявляю к ней требования, но [игроки] люди, а не роботы.

Почему у них не получается? Я пытаюсь выяснить это, пытаюсь найти и дать решения, мотивировать игроков на выполнение работы», – сказал тренер « ».

Команда тен Хага потерпела три поражения подряд.

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