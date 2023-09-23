Президент «ПСЖ» пытался убедить Хейлунда перейти к ним и передагал более высокую зарплату, но форвард выбрал «МЮ»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Расмус Хейлунд Футбол

Расмус Хейлунд мог перейти в «ПСЖ».

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи летом по видеосвязи пытался убедить форварда, выступавшего за «Аталанту», перейти в «ПСЖ», сообщает The Athletic.

Хейлунду также предлагалась более высокая зарплата, чем сейчас у него в «Манчестер Юнайтед». Датчанин вежливо выслушал Аль-Хелайфи, но отказался, потому что был решительно настроен перейти в «МЮ».

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15 комментариев

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Алексей Иваненко
ну чем еще шейх-проект может заманить к себе,только деньгами)
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Wiley Fox
Надо было предлагать, а он передагал(что бы это не значило)
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TheFrosty
Лучше лысый физрук чем ЖПС
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Murtynya
он выбрал топовый клуб ранних времен) зачем ему идти в ПСЖ и сидеть на скамейке, когда он может играть в основе МЮ
+1
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Висита Эльмурзаев
Ответ Алексей Иваненко
ну чем еще шейх-проект может заманить к себе,только деньгами)
Месси не даст соврать
+1
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Гистерезис
Две ошибки в одном слове это надо сильно постараться
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al
Ответ Алексей Иваненко
ну чем еще шейх-проект может заманить к себе,только деньгами)
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Алексей Иваненко
Ответ al
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ну эти тоже баблом разбрасываются)
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City 100 points
Ответ Алексей Иваненко
ну чем еще шейх-проект может заманить к себе,только деньгами)
маню тоже самое, пхд еще больше предложили
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Алексей Иваненко
Ответ Висита Эльмурзаев
Месси не даст соврать
да там не только аргентинец не даст соврать)).там Мбаппе,Неймар и тд...доили и доят этот шейх-проект капитально)).там же делать нечего,только бабло с них снимать)
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Hi Hi
Ответ MigraTjk
от перемены мест слогаемых сумма не изменяется))) Оба клуба безхребетные.
*от перестановки, даже базовую фразу нормально написать не можешь.
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