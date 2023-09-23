Президент «ПСЖ» пытался убедить Хейлунда перейти к ним и передагал более высокую зарплату, но форвард выбрал «МЮ»

Расмус Хейлунд мог перейти в «ПСЖ».

Президент парижского клуба Нассер Аль-Хелайфи летом по видеосвязи пытался убедить форварда, выступавшего за «Аталанту», перейти в «ПСЖ», сообщает The Athletic.

Хейлунду также предлагалась более высокая зарплата, чем сейчас у него в «Манчестер Юнайтед». Датчанин вежливо выслушал Аль-Хелайфи, но отказался, потому что был решительно настроен перейти в «МЮ».

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