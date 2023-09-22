Тен Хаг о влиянии своего агента на трансферы «МЮ»: «Этого не может быть. Решения – «50 на 50», вето могу наложить и я, и клуб»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы агенты Эрик тен Хаг Джон Мерто Футбол

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о влиянии его агента на «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в английском клубе обеспокоены влиянием представителя тренера Кеса Воса.

«Этого не может быть, потому что между мной и агентом есть соглашение о том, как мы сотрудничаем», – ответил Эрик тен Хаг на вопрос о влиянии агента на трансферы «Манчестер Юнайтед».

Что касается решений по игрокам, трансферам, пропорция в решениях всегда «50 на 50». Вето могу наложить и я, и клуб в лице Джона Мерто. Здесь нет никаких посторонних факторов», – добавил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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"Все решения по трансферам принимаются 50/50. В такой пропорции и приходится делиться." - сказал Тен Хаг.
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QWertY
Помню такие разговоры были и при Фергюсоне, мол он пилит на трансферах)
А то что всех игроков покупают по рекомендациям Тен Хага -это ввиду плохой работы скаутской системы и спортивного директора, который больше похож на школьного завхоза. В отличие от нидерландца, у Сэра Алекса был топовый Кеньон, а после его ухода в Челси не менее топовый Гилл
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Gani
Мерто конечно тот еще авторитет, такому и табуретку загнать было бы не сложно, главное успеть стикер Аякса присобачить. Клуб нуждается во всестороннем оздоровлении. Гнать и Арнольда и Мерто, обновлять скаутскую службу, приводить лучших профессионалов на все ключевые позиции. Ходят разговоры что Тен Хаг не доверяет скаутскому отделу МЮ и во многом фокусируется на рынке на игроках, с качествами которых знаком лично.
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Виталий Ан
Указал кто еще в доле).
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Нам то не гони (с)
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Франческо Тотти
Кто-то недоговаривает. Право Вето - хорошая вещь, если игрока хотят купить на старте ТО. В конце ТО право Вето не работает.
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Кино Музыка
50 плюс влияние агента.
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Илья Добрый
Эрик тен Хаг: "Бред".
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Jadie James
Да пусть пилят
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Lavinka
Никого почему-то никогда не смущало сотрудничество конкретных тренеров (Моура) и клубов с Мендешем, например. Или сотрудничество конкретных клубов с Райолой, Захави и прочими серьезными агентскими силами.
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Диер Ташкент
Ответ Виталий Ан
Указал кто еще в доле).
А Глейзерам все похер. При провале уволят тренера, а спорт дир дальше останется работать
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Lavinka
Ответ Диер Ташкент
А Глейзерам все похер. При провале уволят тренера, а спорт дир дальше останется работать
У МЮ есть спорт дир ?
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Диер Ташкент
Ответ Lavinka
У МЮ есть спорт дир ?
https://www.sports.ru/football/1094853488-fletcher-stal-texnicheskim-direktorom-myu-merto-pervym-v-istorii-kluba.html?sl=1
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Rocco777
Ответ SLEVIN
есть такое ощущенин, он тот самый тренер,который выведет мю из смуты
надеюсь ты прав
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