Тен Хаг о влиянии своего агента на трансферы «МЮ»: «Этого не может быть. Решения – «50 на 50», вето могу наложить и я, и клуб»

Эрик тен Хаг ответил на вопрос о влиянии его агента на «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в английском клубе обеспокоены влиянием представителя тренера Кеса Воса.

«Этого не может быть, потому что между мной и агентом есть соглашение о том, как мы сотрудничаем», – ответил на вопрос о влиянии агента на трансферы «Манчестер Юнайтед».

Что касается решений по игрокам, трансферам, пропорция в решениях всегда «50 на 50». Вето могу наложить и я, и клуб в лице Джона Мерто. Здесь нет никаких посторонних факторов», – добавил главный тренер « ».

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