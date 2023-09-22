Тен Хаг о влиянии своего агента на трансферы «МЮ»: «Этого не может быть. Решения – «50 на 50», вето могу наложить и я, и клуб»
Эрик тен Хаг ответил на вопрос о влиянии его агента на «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что в английском клубе обеспокоены влиянием представителя тренера Кеса Воса.
«Этого не может быть, потому что между мной и агентом есть соглашение о том, как мы сотрудничаем», – ответил Эрик тен Хаг на вопрос о влиянии агента на трансферы «Манчестер Юнайтед».
Что касается решений по игрокам, трансферам, пропорция в решениях всегда «50 на 50». Вето могу наложить и я, и клуб в лице Джона Мерто. Здесь нет никаких посторонних факторов», – добавил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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А то что всех игроков покупают по рекомендациям Тен Хага -это ввиду плохой работы скаутской системы и спортивного директора, который больше похож на школьного завхоза. В отличие от нидерландца, у Сэра Алекса был топовый Кеньон, а после его ухода в Челси не менее топовый Гилл