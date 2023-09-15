Чемпионат Испании. «Алавес» в гостях у «Райо», «Барса» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Реал» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье

«Алавес» в пятницу сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 5-м туре Ла Лиги.

В субботу « » встретится на выезде с «Валенсией», « » примет « ».

В воскресенье « » сыграет дома с «Сосьедалдом» Арсена Захаряна.

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – « ».

Чемпионат Испании

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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