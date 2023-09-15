Чемпионат Испании. «Алавес» в гостях у «Райо», «Барса» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Реал» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
«Алавес» в пятницу сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 5-м туре Ла Лиги.
В субботу «Атлетико» встретится на выезде с «Валенсией», «Барселона» примет «Бетис».
В воскресенье «Реал» сыграет дома с «Сосьедалдом» Арсена Захаряна.
Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Жирона».
Чемпионат Испании
5-й тур
- Дата проведения
- 15 сентября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 16 сентября, 15.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.15, «Месталья»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Балаидос»
- Дата проведения
- 16 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
- Дата проведения
- 17 сентября, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 17 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Дата проведения
- 17 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 17 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 18 сентября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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