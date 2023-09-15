Чемпионат Испании. «Алавес» в гостях у «Райо», «Барса» сыграет с «Бетисом» в субботу, «Реал» – с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье

Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Осасуна Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Атлетик Мальорка Бетис Реал Сосьедад Ла Лига результаты Алавес Альмерия Лас-Пальмас Кадис Райо Вальекано Жирона Гранада Футбол

«Алавес» в пятницу сыграет в гостях с «Райо Вальекано» в 5-м туре Ла Лиги.

В субботу «Атлетико» встретится на выезде с «Валенсией», «Барселона» примет «Бетис».

В воскресенье «Реал» сыграет дома с «Сосьедалдом» Арсена Захаряна.

Завершится тур в понедельник матчем «Гранада» – «Жирона».

Чемпионат Испании

5-й тур

Райо Вальекано – Алавес
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Кадис
Дата проведения
16 сентября, 15.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Атлетико
Дата проведения
16 сентября, 17.15, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Мальорка
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Бетис
Дата проведения
16 сентября, 22.00, «Estadi Ol?mpic Llu?s Companys»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Осасуна
Дата проведения
17 сентября, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вильярреал – Альмерия
Дата проведения
17 сентября, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Лас-Пальмас
Дата проведения
17 сентября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Дата проведения
17 сентября, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Жирона
Дата проведения
18 сентября, 22.00, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Барселона после матчей сборных часто теряет очки , надеюсь в этот раз фортуна будет на нашей стороне . Удачи - соперник серьёзный!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий